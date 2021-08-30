Скрипник о группе ЛК: Пока что все ровно, а там будем стараться, играть

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник прокомментировал результаты жеребьевки группы Лиги конференций, в результате которой в соперники луганчанам достались "Рома", "Будё-Глимт" и софийский ЦСКА.

"Если смотреть по именам, то сразу видно явного лидера, который не нуждается в лишнем представлении. Пока что все ровно, а там будем стараться, играть. Как всегда, смотрим на себя и оцениваем здраво свои силы.

Будем выходить и играть на победу, ведь прошлый сезон, когда мы играли с "Лестером", "Брагой" и АЕК показал, что с теми командами, которые не уступают по силам, тоже можно и нужно играть.

Нас ждет длительный перелет в Норвегию, а также, насколько нам известно, там играют на искусственном поле, к этому нужно готовиться. Мы работаем от игры к игре.

Сейчас у нас отдых, позже выездная игра, а потом уже все перелеты. Мы очень рады, что находимся в еврокубках, будем стараться радовать наших болельщиков.

Сколько бы фанатов не было на стадионе, мы всем всегда рады", – сказал Скрипник.