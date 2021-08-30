Скрипник о группе ЛК: Пока что все ровно, а там будем стараться, играть
Наставник Зари высказался о жеребьевке нового турнира
фото - ФК Зоря
Главный тренер "
"Если смотреть по именам, то сразу видно явного лидера, который не нуждается в лишнем представлении. Пока что все ровно, а там будем стараться, играть. Как всегда, смотрим на себя и оцениваем здраво свои силы.
Будем выходить и играть на победу, ведь прошлый сезон, когда мы играли с "Лестером", "Брагой" и АЕК показал, что с теми командами, которые не уступают по силам, тоже можно и нужно играть.
Нас ждет длительный перелет в Норвегию, а также, насколько нам известно, там играют на искусственном поле, к этому нужно готовиться. Мы работаем от игры к игре.
Сейчас у нас отдых, позже выездная игра, а потом уже все перелеты. Мы очень рады, что находимся в еврокубках, будем стараться радовать наших болельщиков.
Сколько бы фанатов не было на стадионе, мы всем всегда рады", – сказал Скрипник.
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