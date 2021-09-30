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0:1. Рома открывает счёт в гостях против Зари – Видео

Лига конференций
(1 голосов)

Пропускаем в дебюте встречи

0:1. Рома открывает счёт в гостях против Зари – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Роме" удаётся забить быстрый гол против "Зари" на выезде. Отличился Эль-Шаарави.

На 7 минуте Ебрима Дарбо отпасовал на Стефана, который, оказавшись 1 на 1, с легкостью перекинул голкипера. Счёт открыт – 0:1.

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В статье: Заря (Луганск) Стефан Эль-Шаарави Рома (Рим)
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.09.2021 в 20:53
Не отстают от флагманов отечественного футбола...
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SeventyFour (Phoenix)
30.09.2021 в 20:34
Мда… Это не против дохлого Днепра играть . Очередной пройоб будет
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Не дармоед (Запорожье)
30.09.2021 в 20:33
Полет нормальный, продолжаем падать)
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0
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.09.2021 в 20:24
Пєрвий пошол...мужикі)))
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0
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