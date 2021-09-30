0:1. Рома открывает счёт в гостях против Зари – Видео
Пропускаем в дебюте встречи
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Роме" удаётся забить быстрый гол против "Зари" на выезде. Отличился Эль-Шаарави.
На 7 минуте Ебрима Дарбо отпасовал на Стефана, который, оказавшись 1 на 1, с легкостью перекинул голкипера. Счёт открыт – 0:1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стали известны детали конфликта Сидорчука с Пятовым в матче за Суперкубок
- (Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук
- Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской
- Заря – Рома. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги конференций
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
30.09.2021 в 20:53
Ответить
0
0
SeventyFour (Phoenix)
30.09.2021 в 20:34
Ответить
0
0
Не дармоед (Запорожье)
30.09.2021 в 20:33
Ответить
0
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.09.2021 в 20:24
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...