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Тренер ЦСКА София: Арбитр не назначил два пенальти в ворота Зари

Лига конференций
(1 голосов)

Стойчо Младенов не согласен с некоторыми решениями судьи

Тренер ЦСКА София: Арбитр не назначил два пенальти в ворота Зари

Фото: gong.bg

Новина українською

Главный тренер софийского "ЦСКА" Стойчо Младенов прокомментировал поражение от луганской "Зари" (0:1) в третьем раунде Лиги конференций.

"У меня нет объяснений по поводу игры после перерыва. Соперник сыграл в одно касание, забил гол, и это решило исход матча. Мы провели сильный первый тайм, но нам не хватило финального штриха. Стопроцентная эффективность соперника – один удар и один гол. Мы виноваты. Вторую половину мы начали неуверенно.

Вы видели решения судей, которые мы оспаривали. Особенно это касается игры защитника руками. Но я не тот человек, чтобы комментировать работу судей. Были еще два момента со стопроцентными пенальти. Не знаю, почему их не назначили.

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Мы – "ЦСКА", будем бороться до конца, хотя наши шансы уменьшились. Мы сражаемся на многих фронтах. У меня нет объяснений, почему у нас перехватили инициативу во втором тайме. Будем анализировать. Мы очень хорошо знали соперника. Обсудим и примем правильные решения по всем матчам. Мы должны большую часть времени быть ведущей командой, атаковать", – сказал Младенов.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София) Стойчо Младенов
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Источник:
Sportal.bg

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Комментарии (5)
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Spokoyno (Київ)
22.10.2021 в 10:32
Як завжди винен суддя... Що у суперечливій ситуації не прийняв твій бік... Ну не кожний дотик руками у контактному виді спорту це пенальті! Треба щоб опонент дійсно підштовхнув... Хоч іноді арбітри і за таке господарям надають право бити...
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+2
0
Dr. House (Поділля)
22.10.2021 в 09:46
Правила Игры учи, неук. Отскок в руку от партнёра или соперника считается как неожиданный мяч и пенальти не назначается.
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+3
0
avatar
Saturn (Киев)
22.10.2021 в 09:37
Самодовольный пижон
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+2
0
octavi4 (Warszawa)
22.10.2021 в 09:22
Да развёл тебя Скрипник первым таймом, знал что во втором физика у вас падает и вы сдыхаете. Посмотри на последнюю игру в своём чемпионате
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
22.10.2021 в 09:52
В первом тайме могли и должны были заре 2-3 года закатить, не совсем похоже на план от Скрипника.
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-1


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