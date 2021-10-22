Тренер ЦСКА София: Арбитр не назначил два пенальти в ворота Зари

Главный тренер софийского "ЦСКА" Стойчо Младенов прокомментировал поражение от луганской "Зари" (0:1) в третьем раунде Лиги конференций.

"У меня нет объяснений по поводу игры после перерыва. Соперник сыграл в одно касание, забил гол, и это решило исход матча. Мы провели сильный первый тайм, но нам не хватило финального штриха. Стопроцентная эффективность соперника – один удар и один гол. Мы виноваты. Вторую половину мы начали неуверенно.

Вы видели решения судей, которые мы оспаривали. Особенно это касается игры защитника руками. Но я не тот человек, чтобы комментировать работу судей. Были еще два момента со стопроцентными пенальти. Не знаю, почему их не назначили.