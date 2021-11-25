Болельщикам Зари не разрешили пронести на Стадио Олимпико баннер "Луганск – это Украина"
Стюарды назвали его политическим
twitter.com/ZoryaLondonsk
Болельщикам "
Об этом сообщил журналист Эндрю Тодос.
Источник утверждает, что баннер не разрешили взять на стадион стюарды, назвав его "политическим".
Напомним, что к началу второго тайма "Заря" проигрывает "Роме" со счетом 0:3.
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Источник:твиттер Zorya Londonsk
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25.11.2021 в 23:26
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