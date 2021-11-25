Болельщикам Зари не разрешили пронести на Стадио Олимпико баннер "Луганск – это Украина"

Болельщикам " Зари " не разрешили пронести на "Стадио Олимпико" на матч ЛК с "Ромой" баннер "Луганск – это Украина".

Об этом сообщил журналист Эндрю Тодос.

Источник утверждает, что баннер не разрешили взять на стадион стюарды, назвав его "политическим".

Напомним, что к началу второго тайма "Заря" проигрывает "Роме" со счетом 0:3.