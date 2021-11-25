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Болельщикам Зари не разрешили пронести на Стадио Олимпико баннер "Луганск – это Украина"

Лига конференций
(1 голосов)

Стюарды назвали его политическим

Болельщикам Зари не разрешили пронести на Стадио Олимпико баннер "Луганск – это Украина"

twitter.com/ZoryaLondonsk

Новина українською

Болельщикам "Зари" не разрешили пронести на "Стадио Олимпико" на матч ЛК с "Ромой" баннер "Луганск – это Украина".

Об этом сообщил журналист Эндрю Тодос.

Источник утверждает, что баннер не разрешили взять на стадион стюарды, назвав его "политическим".

Напомним, что к началу второго тайма "Заря" проигрывает "Роме" со счетом 0:3.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 23:26
не удивительно, макаронная правящая партия - псевдо-правачки на обеспечении мскл
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