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Назван лучший футболист Зари в поединке против Ромы

Лига конференций
(1 голосов)

Луганчане разгромно уступили "волкам" и лишились шансов на плей-офф ЛК

Назван лучший футболист Зари в поединке против Ромы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В поединке пятого тура группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно уступила "Роме" (0:4) и лишилась шансов на плей-офф турнира.

Статистический портал SofaScore выставил оценки всем футболистам, которые находились на поле.

Лучшим игроком поединка был признан хавбек "Ромы" Николо Дзаньоло, действия которого были оценены в 9.1 балла. Ниже только у двух форварда "волков" - Карлеса Переса и Стефана Эль Шарави - 8.1 балла.

Наивысшую оценку в составе луганской "Зари" получил голкипер Дмитрий Мацапура — 7.2. Худшим игроком признан защитник Жуниньо. Портал оценил его действия в 6.1 балла.

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Назван лучший футболист Зари в поединке против Ромы - изображение 1

Скриншот: SofaScore

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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Источник:
SofaScore

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
26.11.2021 в 11:23
Да, Мацапура - единственное светлое пятно у нас во вчерашнем тёмном матче!
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