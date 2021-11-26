Назван лучший футболист Зари в поединке против Ромы

В поединке пятого тура группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно уступила "Роме" (0:4) и лишилась шансов на плей-офф турнира.

Статистический портал SofaScore выставил оценки всем футболистам, которые находились на поле.

Лучшим игроком поединка был признан хавбек "Ромы" Николо Дзаньоло, действия которого были оценены в 9.1 балла. Ниже только у двух форварда "волков" - Карлеса Переса и Стефана Эль Шарави - 8.1 балла.

Наивысшую оценку в составе луганской "Зари" получил голкипер Дмитрий Мацапура — 7.2. Худшим игроком признан защитник Жуниньо. Портал оценил его действия в 6.1 балла.

Скриншот: SofaScore