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1:1. Буде-Глимт отыгрывается против Зари. Автогол Вернидуба – Видео

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Неудачно срезал в свои ворота

1:1. Буде-Глимт отыгрывается против Зари. Автогол Вернидуба – Видео

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Буде-Глимт" отыгрывается в гостях против "Зари" в заключительном туре группового этапа Лиги конференций. Виталий Вернидуб срезал в свои ворота.

На 68 минуте Виталию не повезло неудачно срезать передачу норвежцев в ворота Мацапуры – 1:1.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Будё-Глимт
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Комментарии (6)
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pilips111 (Чернигов)
09.12.2021 в 22:01
Не всем Вернидубам везёт
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0
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Кююмалайнен (Київ)
09.12.2021 в 21:55
Идиот
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0
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
09.12.2021 в 21:52
С такой защитой, как Мацапура вообще спит по ночам?
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0
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efim423 (odessa)
09.12.2021 в 21:40
семейка вернидубов в этом году подн.асрали конкретно рейтингу укр. клубов
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+1
0
ВиктАн
09.12.2021 в 21:21
Наглядное пособие как не нужно играть в футбол. За что им деньги платят и побольше чем грузчикам на вокзале.
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.12.2021 в 21:36
Его даже шериф забраковал.
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+1
0


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