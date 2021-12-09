1:1. Буде-Глимт отыгрывается против Зари. Автогол Вернидуба – Видео
Неудачно срезал в свои ворота
Фото: ФК Заря Луганск
"Буде-Глимт" отыгрывается в гостях против "Зари" в заключительном туре группового этапа Лиги конференций. Виталий Вернидуб срезал в свои ворота.
На 68 минуте Виталию не повезло неудачно срезать передачу норвежцев в ворота Мацапуры – 1:1.
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Комментарии (6)
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pilips111 (Чернигов)
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Кююмалайнен (Київ)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
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efim423 (odessa)
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ВиктАн
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