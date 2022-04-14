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ПСВ – Лестер. 1:2. Англичане на последних минутах выходят в полуфинал ЛК – Видео обзор матча
Роджерс продолжает победное шествие в турнире, о котором не знал
Фото: twitter.com/LCFC
"Лестер" обыграл в гостях "ПСВ" (1:2) в 1/4 финала Лиги конференций и прошел в полуфинал турнира. Победный гол забил Рикарду Перейру на 88 минуте встречи.
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