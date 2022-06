Одна из этих пар может достаться Ворскле во втором раунде. Состоялась жеребьевка первого этапа отбора ЛК

Сегодня, 14-го июня, состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций. В процедуре приняли участие 60 команд – представители 26-ти Ассоциаций УЕФА (с 55-й по 29-ю включительно кроме Лихтенштейна).

Команды были разделены на сеяные и не сеяные. Результаты жеребьевки:

Alashkert (ARM) vs Hamrun Spartans (MLT)

Lechia Gdańsk (POL) vs Akademija Pandev (MKD)

Inter Turku (FIN) vs Drita (KOS)

Dinamo Tbilisi (GEO) vs Paide Linnameeskond (EST)

Panevezys (LTU) vs Milsami Orhei (MDA)

Laçi (ALB) vs Iskra Danilovgrad (MNE)

Liepāja (LVA) vs Gjilani (KOS)

Sfintul Gheorghe (MDA) vs Mura (SVN)

KuPS Kuopio (FIN) vs Dila Gori (GEO)

Ružomberok (SVK) vs Kauno Žalgiris (LTU)

Budućnost Podgorica (MNE) vs Llapi (KOS)

Gzira United (MLT) vs Atlètic Club d'Escaldes (AND)

Borac Banja Luka (BIH) vs B36 Tórshavn (FRO)

Olimpija Ljubljana (SVN) vs Differdange (LUX)

Larne (NIR) vs St Joseph's (GIB)

Breidablik (ISL) vs UE Santa Coloma (AND)

DAC Dunajská Streda (SVK) vs Cliftonville (NIR)

Víkingur (FRO) vs Europa (GIB)

Bala Town (WAL) vs Sligo Rovers (IRL)

Tre Fiori (SMR) vs Fola Esch (LUX)

Dinamo Minsk (BLR) vs Dečić (MNE)

SP Tre Penne (SMR) vs Tuzla City (BIH)

Saburtalo (GEO) vs Partizani (ALB)

Shkëndija (MKD) vs Ararat Yerevan (ARM)

Floriana (MLT) vs Petrocub-Hîncești (MDA)

Pogoń Szczecin (POL) vs KR Reykjavík (ISL)

HB Tórshavn (FRO) vs Newtown (WAL)

FCB Magpies (GIB) vs Crusaders (NIR)

Flora Tallinn (EST) vs SJK Seinäjoki (FIN)

Derry City (IRL) vs Riga FC (LVA)

(жирним виделены сеяные команды)

Отметим, что матчи раунда состоятся 7-го и 14-го июля. Победители игровых пар пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие простятся с еврокубками.

Добавим, что завтра, 15-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. В ней примет участие полтавская "Ворскла". Ей как сеяной команде может достаться в соперники кое-кто из игровых пар первого квалификационного раунда. Также возможны другие варианты. Список всех потенциальных соперников и другие нюансы Таблицы коэффициентов в телеграмм-канале >>>