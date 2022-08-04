Первый официальный в сезоне. Заря объявила состав на матч Лиги конференций

Сегодня, 4-го августа, луганская "Заря" сыграет первый официальный матч сезона. В рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций в Польше команда сан Леувена примет румынскую "Университатю".

Тренер объявил состав:

Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Вантух - Назарина, Нагнойный, Булеца - Чурко, Кабаев - Кристиан

Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

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