Лучше готовы физически и морально. Чурко - о будущем матче Зари в Лиге Конференций

Полузащитник "Зари" Вячеслав Чурко посетил пресс-конференцию в преддверии игры против "Университати" в Лиге Конференций.

"Думаю, что однозначно матч будет тяжелый. Но по моему мнению, у нас физически состояние лучше, потому что наш соперник играл три дня назад. Также - мы на прошлой неделе победили. Морально нам это будет помогать. Команда хорошо себе чувствует. Да небольшая усталость которая была после игры, уже давно прошла и мы готовы к новому поединку. Мы готовились плодотворно. Проводили товарищеские матчи на сборах.

Я думаю, что счет в первом поединке был маловат, мы хотели забить еще, но не все получалось, где-то не хватило фарта. Надеюсь, что в завтрашнем матче мы создадим еще больше моментов и сможем их реализовать", – заявил Чурко.