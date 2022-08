ЛК. Команды из Лихтенштейна и Косово впервые в групповой стадии еврокубков

Лига конференций, плей-офф, ответные матчи

“Балкани” Косово – “Шкупи” Северная Македония 1:0 (первый матч 2:1)

Гол: Кореница 69

Удаление: Джелил Абдула 2 (“Шкупи”)

“Шкупи” проиграл первый матч 1:2, а на второй минуте ответной игры из-за удаления потерял центрбека Джелил Абдула. Вдесятером чемпион Северной Македонии камбэк сделать не сумел. Единственный гол “Балкани” забил на 69-й минуте – команда из Косово впервые сыграет в групповом раунде еврокубков.

“Хамрун” Мальта – “Партизан” Сербия 3:3 (первый матч 1:4)

Голы: Прша 27, Фрейтас 82 (пен.), Феделе 90+1 (пен.) – Гомеш 34, Урошевич 72, Гомеш 78

Мальтийскому клубу “Хамрун” нужно было забивать как минимум три гола, чтобы надеяться плей-офф и “Хамрун” в итоге забил их, но и пропустил столько же. В группе будет “Партизан”.

“Дюделанж” Люксембург – “Лех” Познань, Польша 1:1 (первый матч 0:2)

Голы: Кирх 36 – Перейра 60

“Лех” усложнил себе жизнь, пропустив от Кирха гол в первом тайме, но после перерывы выход на поле Цитаишвили помог чемпиону Польши сравнять счет. Игроку “Динамо” понадобилось меньше минуты, чтобы отметиться результативным действием. Цитаишвили получил мяч на фланге и дал пас на ходу Перейре – 1:1, “Лех” в группе.

“Антверпен” Бельгия – “Истанбул Башакшехир” Турция 1:3 (первый матч 1:1)

Голы: Фрай 56 (пен.) – Озджан 8, Окака 58, Алексич 83

Марк ван Боммел пока остается без еврокубков. Его “Антверпен” с Алдервейрелдом и Наингголаном добыл хороший результат в Турции, но на своем поле бельгийская команда проиграла. Воспитанник “Ромы” Стефано Окака забил гол и сделал ассист, “Антверпен” ответил голом с пенальти Фрая, но последнее слово осталось за “Истанбулом” – третий гол гостей забил Алексич. Месут Озил получил три минуты.

“Ницца” Франция – “Маккаби” Тель-Авив, Израиль 2:0 (первый матч 0:1)

Голы: Клод-Морис 25, Бека Бека 113

Удаление: Гури 100 (“Ницца”)

“Ницца” собрала неплохой состав под Люсьена Фавра, но в групповой раунд Лиги конференций “орлы” пробились с большим трудом. Клод-Морис отыграл один гол в первом тайме, но вторый победный мяч зрители на “Альянц Ривьеры” увидели только в овертайме, и “Ницца” уже доигрывала матч в меньшинстве. Фантастический удар получился у Алексиса Бека Бека на 113-й минуте. 12-миллионный новичок появился на поле в перерыве между двумя дополнительными таймами и ему понадобилось восемь минут, чтобы забить победный гол.

“Андерлехт” Бельгия – “Янг Бойз” Швейцария 0:1, пер 3:1 (первый матч 1:0)

Гол: Элиа 26

“Янг Бойзу” удалось выиграть в гостях 1:0 после домашнего поражения с таким же счетом, в овертайме команды голов не забивали. Серия пенальти была уже за “Андерлехтом” – бельгийцы забили три из четырех ударов, швейцарцы смазали три подряд.

“Жил Висенте” Португалия – “АЗ Алкмар” Нидерланды 1:2 (первый матч 0:4)

Голы: Бозелли 86 – Эвьен 60, Рейндерс 63

“АЗ Алкмар” не успокоился после убедительной победы в первом матче, и в ответной игре на выезде забил португальскому “Жил Висенте” еще два мяча. Общий счет противостояния – 6:1 в пользу Алкмара.

“Хайдук” Сплит, Хорватия – “Вильярреал” Испания 0:2 (первый матч 2:4)

Голы: Педраса 37, Чуквуэзе 56

Традиционно мощная поддержка на стадионе “Полюд” не помогла хорватскому “Хайдуку” справиться с “Вильярреалом”. Команда Эмери забила голу в каждом из таймов и уверенно вышла в групповой раунд.

“Рапид” Вена, Австрия – “Вадуц” Лихтенштейн 0:1 (первый матч 1:1)

Гол: Чичек 22

Удаление: Виммер 35 (“Рапид”)

Грандиозная сенсация. Лихтенштейнский “Вадуц”, выступающий во второй швейцарской лиге (после пяти туров у него ни одной победы), смог выиграть в выездном матче с венским “Рапидом” и пробиться в групповой раунд еврокубков. Впервые в своей истории. Все ключевые события произошли в первом тайме. Чичек вывел гостей вперед на 22-й минуте, а затем Виммер оставил “Рапид” в меньшинстве. После перерыва фаворит кружил у ворота “Вадуца”, но не смог забить ни одного гола.

???????? HISTORY! VADUZ BECOME THE FIRST LIECHTENSTEIN CLUB TO REACH THE EUROPEAN GROUP STAGES!



The only UEFA member so small it doesn't have its own league completes a fairytale run to the Conference League!



We will have a second-division club in continental competition this season! pic.twitter.com/LhA8uGqNFJ