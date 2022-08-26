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ЛК. Команды из Лихтенштейна и Косово впервые в групповой стадии еврокубков
Футбольная карта Европы расширяется
Фото: twitter.com/ogcnice/Автор - невідомий
Лига конференций, плей-офф, ответные матчи
“Балкани” Косово – “Шкупи” Северная Македония 1:0 (первый матч 2:1)
Гол: Кореница 69
Удаление: Джелил Абдула 2 (“Шкупи”)
“Шкупи” проиграл первый матч 1:2, а на второй минуте ответной игры из-за удаления потерял центрбека Джелил Абдула. Вдесятером чемпион Северной Македонии камбэк сделать не сумел. Единственный гол “Балкани” забил на 69-й минуте – команда из Косово впервые сыграет в групповом раунде еврокубков.
“Хамрун” Мальта – “Партизан” Сербия 3:3 (первый матч 1:4)
Голы: Прша 27, Фрейтас 82 (пен.), Феделе 90+1 (пен.) – Гомеш 34, Урошевич 72, Гомеш 78
Мальтийскому клубу “Хамрун” нужно было забивать как минимум три гола, чтобы надеяться плей-офф и “Хамрун” в итоге забил их, но и пропустил столько же. В группе будет “Партизан”.
“Дюделанж” Люксембург – “Лех” Познань, Польша 1:1 (первый матч 0:2)
Голы: Кирх 36 – Перейра 60
“Лех” усложнил себе жизнь, пропустив от Кирха гол в первом тайме, но после перерывы выход на поле Цитаишвили помог чемпиону Польши сравнять счет. Игроку “Динамо” понадобилось меньше минуты, чтобы отметиться результативным действием. Цитаишвили получил мяч на фланге и дал пас на ходу Перейре – 1:1, “Лех” в группе.
“Антверпен” Бельгия – “Истанбул Башакшехир” Турция 1:3 (первый матч 1:1)
Голы: Фрай 56 (пен.) – Озджан 8, Окака 58, Алексич 83
Марк ван Боммел пока остается без еврокубков. Его “Антверпен” с Алдервейрелдом и Наингголаном добыл хороший результат в Турции, но на своем поле бельгийская команда проиграла. Воспитанник “Ромы” Стефано Окака забил гол и сделал ассист, “Антверпен” ответил голом с пенальти Фрая, но последнее слово осталось за “Истанбулом” – третий гол гостей забил Алексич. Месут Озил получил три минуты.
“Ницца” Франция – “Маккаби” Тель-Авив, Израиль 2:0 (первый матч 0:1)
Голы: Клод-Морис 25, Бека Бека 113
Удаление: Гури 100 (“Ницца”)
“Ницца” собрала неплохой состав под Люсьена Фавра, но в групповой раунд Лиги конференций “орлы” пробились с большим трудом. Клод-Морис отыграл один гол в первом тайме, но вторый победный мяч зрители на “Альянц Ривьеры” увидели только в овертайме, и “Ницца” уже доигрывала матч в меньшинстве. Фантастический удар получился у Алексиса Бека Бека на 113-й минуте. 12-миллионный новичок появился на поле в перерыве между двумя дополнительными таймами и ему понадобилось восемь минут, чтобы забить победный гол.
“Андерлехт” Бельгия – “Янг Бойз” Швейцария 0:1, пер 3:1 (первый матч 1:0)
Гол: Элиа 26
“Янг Бойзу” удалось выиграть в гостях 1:0 после домашнего поражения с таким же счетом, в овертайме команды голов не забивали. Серия пенальти была уже за “Андерлехтом” – бельгийцы забили три из четырех ударов, швейцарцы смазали три подряд.
“Жил Висенте” Португалия – “АЗ Алкмар” Нидерланды 1:2 (первый матч 0:4)
Голы: Бозелли 86 – Эвьен 60, Рейндерс 63
“АЗ Алкмар” не успокоился после убедительной победы в первом матче, и в ответной игре на выезде забил португальскому “Жил Висенте” еще два мяча. Общий счет противостояния – 6:1 в пользу Алкмара.
“Хайдук” Сплит, Хорватия – “Вильярреал” Испания 0:2 (первый матч 2:4)
Голы: Педраса 37, Чуквуэзе 56
Традиционно мощная поддержка на стадионе “Полюд” не помогла хорватскому “Хайдуку” справиться с “Вильярреалом”. Команда Эмери забила голу в каждом из таймов и уверенно вышла в групповой раунд.
“Рапид” Вена, Австрия – “Вадуц” Лихтенштейн 0:1 (первый матч 1:1)
Гол: Чичек 22
Удаление: Виммер 35 (“Рапид”)
Грандиозная сенсация. Лихтенштейнский “Вадуц”, выступающий во второй швейцарской лиге (после пяти туров у него ни одной победы), смог выиграть в выездном матче с венским “Рапидом” и пробиться в групповой раунд еврокубков. Впервые в своей истории. Все ключевые события произошли в первом тайме. Чичек вывел гостей вперед на 22-й минуте, а затем Виммер оставил “Рапид” в меньшинстве. После перерыва фаворит кружил у ворота “Вадуца”, но не смог забить ни одного гола.
???????? HISTORY! VADUZ BECOME THE FIRST LIECHTENSTEIN CLUB TO REACH THE EUROPEAN GROUP STAGES!— The Sweeper (@SweeperPod) August 25, 2022
The only UEFA member so small it doesn't have its own league completes a fairytale run to the Conference League!
We will have a second-division club in continental competition this season! pic.twitter.com/LhA8uGqNFJ
“Слован” Братислава, Словакия – “Зриньски” Босния и Герцеговина 2:1, пен 6:5 (первый матч 0:1)
Голы: Рамирес 67, Рамирес 120+2 – Савич 103
Удаление: Канкава 118
Всего несколько секунд отделяли чемпиона Боснии и Герцеговины от первого в его истории выхода в групповой раунд еврокубков, но форвард Эрик Рамирес, контракт которого все еще принадлежит “Динамо”, на 120+2 минуте оформил дубль и перевел игру в серию пенальти. Игроки “Слована” и “Зринськи” точно исполнили первые десять ударов, в шестом раунде обе команды промахнулись, а в седьмом вверх взял “Слован”. Помимо Рамиреса за “Слован” также играет известный украинским болельщикам хавбек Джаба Канкава (сегодня на его счету удаление) и экс-полузащитник “Милана” Юрай Куцка.
“Линфилд” Северная Ирландия – “РФШ” Латвия 1:1, пен. 2:4 (первый матч 2:2)
Голы: Маклин 104 – Каллахер 120+1 (авт.)
Драматичный вылет “Линфилда”. В первом матче чемпион Северной Ирландии ввел 2:0, но пропустил голы на 88-й и 90+8 минуте, а в ответной игре, уже в овертайме, “Линфилд” пропустился пропустить гол в ответ с автогола на 120+1 минуте. Пенальти лучше пробивал клуб из Латвии.
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