Аполлон - Днепр-1 1:3. Есть первая еврокубковая победа

Во втором туре Лиги Конференций "Днепр-1" ожидал не просто футбольный матч. Это был полноценный экзамен - вот экзаменационный билет и вот вопросы, главный из которых: "А нужны ли днепрянам еврокубки в принципе?". Ведь с одной стороны, сыграть где-то за пределами своего чемпионата - цель и честь для любой из команд. Но сейчас "Днепр-1" набрал столь классную форму и так рьяно крушит соперников в УПЛ, что еврокубки в целом могут отойти на второй план. Ведь выдержать дистанцию сезона, выкладываясь в двух турнирах - почти невозможно. А в УПЛ сейчас у коллектива Кучера настоящий шанс сотворить историю, ведь пока конкуренты на спаде, почему бы не помечтать о золоте?

Но это не значит, что еврокубки нужно сливать, нет. Конечно нужно стараться показать себя и там, но одно дело рвать жилы ради перспективы сыграть в плей-офф, и совсем другое - грамотно распределить силы и определиться с приоритетами. Сегодняшний матч против "Аполлона" мог дать ответы на многие вопросы, ведь если бы днепряне проиграли, дальше на что-то рассчитывать уже бы не приходилось. А вот если бы победили...

Мы с идеальной точностью спрогнозировали состав клуба в нашем превью. Сваток вернулся после небольшого повреждения, что автоматически сдвинуло Адамюка на правое крыло обороны. По остальным позициям вопросов особых не было. Да, на банке продолжает чахнуть Назаренко, однако юная звезда сейчас явно уступает как Гуцуляку, так и новенькому Амашу. Позиции остальных в принципе не подвергались сомнениям, в том числе и 20-летнего Рубчинского. Он сумел пробиться в основу "Днепра-1" и сегодня стал одним из героев.

Начало матча не предвещало голевой феерии, которая случилась до перерыва. Темп был невысоким, команды особо не лезли вперед, а уже первый опасный эпизод конвертировался в гол. Гуцуляк отличной передачей отправил Довбика с мячом в прорыв, тот вышел на кипера под углом и идеально покатил на Рубчинского - юный хавбек в подкате добил в пустые. Нетипичное действие для Артема, который любит забивать сам. И за неожиданный альтруизм он был награжден уже спустя десять минут. Второй гол "Днепра-1" соорудили те же персонажи, что и первый. Космического уровня предголевая Гуцуляка, пас Рубчинского на Довбика и удар последнего в пустые. Еще и с предварительной, немного пижонской паузой. Справедливости ради, во время второго взятия ворот имел место вероятный офсайд, который прозевал боковой арбитр.

А вот "Аполлону" конкретно не везло. Мало того что соперник создав два момента забил дважды, так еще киприоты лишились двоих футболистов из-за травм. И это за 20 минут. И это минус две замены. Отойдя от шока, киприоты соорудили несколько неплохих атак, во время которых гостей выручил Валеф, а после пришел третий гол. Довбик здорово разогнал атаку, отпасовал на Бузанелло, который уже спустя пару секунд вернул мяч главному бомбардиру. Тому оставалось направить сферу в сторону пустого угла. 3:0 в пользу "Днепра-1" за тайм. Команда определенно прогрессирует.

Забить трижды за тайм - крутое достижение, но нам от днепрян хотелось большего. И нет, разговор не о количестве голов, а скорее об умении контролировать ход игры. Да, коллектив Кучера, да и сам Кучер, не имеют большого опыта, однако даже они должны знать, что классную команду от просто хорошей отличает одна вещь - спокойствие. Все, что нужно было сделать "Днепру-1" после перерыва - это максимально хладнокровно удержать перевес, минимизируя опасность у своих ворот. Хватило украинцев на десять минут. После же оборона не удержала Питтаса, который после закидания издали в касание нанес точный удар. Правда днепрян здесь можно оправдать - в эпизоде был явный офсайд. 1:1 по несправедливости и 3:1 по общему счету.

Больше голов в матче забито не было, однако и скучным его назвать язык не повернется. "Аполлон" всеми силами пытался что-то придумать впереди, однако оборона гостей действовала вполне неплохо, практически избежав опасностии. Более того, днепряне успели также запомниться двумя опасными выпадами - оба раза на ударной позиции был Довбик, и оба раз забить он не смог. А уже в компенсированное время случился главный момент киприотов, когда Кириаку со штрафного угодил в штангу. Спустя минуту прозвучал финальный свисток, ознаменовавший первую в истории днепрян еврокубковую победу. Коллектив Кучера перебирается на второе место в квартете и вполне может рассчитывать на еврокубковую весну. Но не будет забегать наперед.

ЛК, Группа Е. 2-й тур

15 сентября, Никосия, стадион "ГСП"

Аполлон - СК Днепр-1 1:3

Голы: Иоаннис Питтас 58 - Валентин Рубчинский 11, Артем Довбик 26, Артем Довбик 45+1

Аполлон: Александар Йованович, Матье Пейберне (Патрик Йостен 46), Эль-Хаджи Ба (Эрвен Онженда 20), Валентин Роберж, Амин Хаммас (Данило Шполярич 46), Хайтам Алеесами, Андреас Панайоту (Эуклидеш Кабрал 10), Идо Шахар, Хараламбос Кириаку, Иоаннис Питтас, Исраэль Коль

СК Днепр-1: Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Владимир Танчик 84), Янис Амаш (Александр Назаренко 84), Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Фарес Балули 84), Александр Сваток, Александр Пихаленок

Предупреждения: Хараламбос Кириаку 45+4, Иоаннис Питтас 48 - Владимир Адамюк 17, Руслан Бабенко 62