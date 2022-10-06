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Днепр-1 – Вадуц. 2:2. Пихаленок сравнивает счет – Видео
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Фото: scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" сравнивает счет в 3 туре группового этапа Лиги Конференций в матче с "Вадуцом". Гол забивает Александр Пихаленок.
Голевую передачу отдал Артем Довбик и делает свой личный счет в этом матче 1+1.
78' Александр Пихаленок – 2:2.
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