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Кучер: Нужно внимательно сыграть с Вадуцем при стандартах и контратаках
Главный тренер "Днепра-1"- о предстоящем матче Лиги конференций
Фото: scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер поделился мыслями о предстоящем поединке против "Вадуца" в рамках четвертого тура группового раунда Лиги конференций.
– Команда должна провести очень важный матч. Какую работу над ошибками вы провели через неделю?
– Мы понимаем, что "Вадуц" – хорошая, агрессивная команда, играющая за счет стандартов и контратак. Предстоит внимательнее сыграть против них в этих компонентах. Конечно, нужно и реализовывать собственные моменты.
– Сейчас команда находится в жестком игровом ритме между двумя турнирами. Трудно, но, как говорят футболисты, лучше почаще играть, чем тренироваться?
– Конечно, играть всегда приятнее. Да, у нас много переездов, перелеты. В такой ситуации еще более важным становится восстановление. Игроки должны проходить все процедуры, массажи, следить за спящим режимом. Будем готовиться дальше.
– Эта неделя особенно трудна для всей Украины. Как это влияет на подготовку?
– Да, это очень непросто, ведь все следят, понимают и беспокоятся о родных. Ребята очень волнуются, но вместе с тем будут делать все возможное, чтобы в это тяжелое время принести положительные эмоции. Уверен, что они будут играть с двойной энергией, чтобы порадовать наших граждан.
– На днях настоящее горе произошло в семье Александра Назаренко. Как команда поддерживает своего игрока?
– Да, хочу от своего имени, всех тренеров и ребят выразить соболезнования Саше и его семье. Это очень тяжелая потеря, и мы хотим его поддержать. Мы вместе найдем силы, чтобы помочь ему это пережить, – сказал Кучер.
Напомним, матч "Вадуц" - "Днепр-1" пройдет сегодня, 13 октября в Вадуце на стадионе "Райнпарк". Начало - в 22:00.
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