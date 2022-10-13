Кучер: Нужно внимательно сыграть с Вадуцем при стандартах и контратаках

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер поделился мыслями о предстоящем поединке против "Вадуца" в рамках четвертого тура группового раунда Лиги конференций.

– Команда должна провести очень важный матч. Какую работу над ошибками вы провели через неделю?

– Мы понимаем, что "Вадуц" – хорошая, агрессивная команда, играющая за счет стандартов и контратак. Предстоит внимательнее сыграть против них в этих компонентах. Конечно, нужно и реализовывать собственные моменты.

– Сейчас команда находится в жестком игровом ритме между двумя турнирами. Трудно, но, как говорят футболисты, лучше почаще играть, чем тренироваться?

– Конечно, играть всегда приятнее. Да, у нас много переездов, перелеты. В такой ситуации еще более важным становится восстановление. Игроки должны проходить все процедуры, массажи, следить за спящим режимом. Будем готовиться дальше.

– Эта неделя особенно трудна для всей Украины. Как это влияет на подготовку?

– Да, это очень непросто, ведь все следят, понимают и беспокоятся о родных. Ребята очень волнуются, но вместе с тем будут делать все возможное, чтобы в это тяжелое время принести положительные эмоции. Уверен, что они будут играть с двойной энергией, чтобы порадовать наших граждан.

– На днях настоящее горе произошло в семье Александра Назаренко. Как команда поддерживает своего игрока?

– Да, хочу от своего имени, всех тренеров и ребят выразить соболезнования Саше и его семье. Это очень тяжелая потеря, и мы хотим его поддержать. Мы вместе найдем силы, чтобы помочь ему это пережить, – сказал Кучер.

Напомним, матч "Вадуц" - "Днепр-1" пройдет сегодня, 13 октября в Вадуце на стадионе "Райнпарк". Начало - в 22:00.