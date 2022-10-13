Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вадуц – Днепр-1. 0:1. Дальний удар в дождь ещё опаснее – Видео
Вратарский мяч
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" открывает счет в противостоянии с "Вадуцом" в 4-м туре Лиги конференций. Отличился алжирец Янис Амаш.
Сильно пробил из-за штрафной Янис. Вратарю обзор закрывали защитники и он начал заваливаться в левую от себя сторону. Мяч подступно полетел по центру.
25' Янис Амаш – 0:1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Ренн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Нещерет, Гармаш, Беседин - в старте Динамо на матч с Ренном
- Динамо выбрало форму на матч Лиги Европы против Ренна
- Россияне, вон: Литва не пустила защитника Пюника на матч против Жальгириса
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet