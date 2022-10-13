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Вадуц – Днепр-1. 0:1. Дальний удар в дождь ещё опаснее – Видео

Лига конференций
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Вратарский мяч

Вадуц – Днепр-1. 0:1. Дальний удар в дождь ещё опаснее – Видео

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" открывает счет в противостоянии с "Вадуцом" в 4-м туре Лиги конференций. Отличился алжирец Янис Амаш.

Сильно пробил из-за штрафной Янис. Вратарю обзор закрывали защитники и он начал заваливаться в левую от себя сторону. Мяч подступно полетел по центру.

25' Янис Амаш – 0:1.

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В статье: Вадуц СК Днепр-1 Лига конференций Янис Амаш
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