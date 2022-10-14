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Гол игрока Днепра-1 – среди претендентов на звание лучшего в туре Лиги конференций
Защитник отметился красивым взятием ворот
Фото: scdnipro1.com.ua
УЕФА предлагает болельщикам четыре гола, из которых выберут лучший в четвертом туре Лиги конференций.
Среди кандидатов на получение награды числится и защитник "Днепра-1" Янис Амаш. 23-летний игрок забил дальним ударом на 25-й минуте в матче против "Вадуца" (2:1).
Конкуренцию защитнику днепрян составят голы Тюрюча из "Истанбул Башакшехира" в ворота РФС (3:0), Боуэна из "Вест Хэма" в матче с "Андерлехтом" (2:1) и Кристиано Бираги из "Фиорентины" со штрафного в ворота "Хартса" (5:1).
Поддержать гол Амаша можно на официальном сайте УЕФА.
???? Who did it best on Matchday 4? ????— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 13, 2022
⚽️ Deniz Türüç
⚽️ Yanis Hamache
⚽️ Jarrod Bowen
⚽️ Cristiano Biraghi@Heineken | #UECLGOTW | #UECL
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