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Гол игрока Днепра-1 – среди претендентов на звание лучшего в туре Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Защитник отметился красивым взятием ворот

Гол игрока Днепра-1 – среди претендентов на звание лучшего в туре Лиги конференций

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

УЕФА предлагает болельщикам четыре гола, из которых выберут лучший в четвертом туре Лиги конференций.

Среди кандидатов на получение награды числится и защитник "Днепра-1" Янис Амаш. 23-летний игрок забил дальним ударом на 25-й минуте в матче против "Вадуца" (2:1).

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Конкуренцию защитнику днепрян составят голы Тюрюча из "Истанбул Башакшехира" в ворота РФС (3:0), Боуэна из "Вест Хэма" в матче с "Андерлехтом" (2:1) и Кристиано Бираги из "Фиорентины" со штрафного в ворота "Хартса" (5:1).

Поддержать гол Амаша можно на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Вадуц СК Днепр-1 Янис Амаш
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