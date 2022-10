Гол игрока Днепра-1 – среди претендентов на звание лучшего в туре Лиги конференций

УЕФА предлагает болельщикам четыре гола, из которых выберут лучший в четвертом туре Лиги конференций.

Среди кандидатов на получение награды числится и защитник "Днепра-1" Янис Амаш. 23-летний игрок забил дальним ударом на 25-й минуте в матче против "Вадуца" (2:1).

Конкуренцию защитнику днепрян составят голы Тюрюча из "Истанбул Башакшехира" в ворота РФС (3:0), Боуэна из "Вест Хэма" в матче с "Андерлехтом" (2:1) и Кристиано Бираги из "Фиорентины" со штрафного в ворота "Хартса" (5:1).

Поддержать гол Амаша можно на официальном сайте УЕФА.

