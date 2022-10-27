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АЗ обыграл Вадуц, а Вильярреал не смог переиграть Хапоэль – результаты первых матчей Лиги конференций

Лига конференций
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(2 голосов)

Результат не на пользу Днепру

АЗ обыграл Вадуц, а Вильярреал не смог переиграть Хапоэль – результаты первых матчей Лиги конференций

Фото: twitter.com/azalkmaar/Автор - невідомий

Новина українською

Сыграли свои матчи в Лиге конференций команды, начинающие в 19:45.

"Андерлехт" – "Стяуа". 2:2.

"Аустрия" – "Лех". 1:1.

"Вадуц" – "АЗ" Алкмар. 1:2.

"Вильярреал" – "Хапоэль". 2:2.

"Ницца" – "Партизан". 2:1.

"Словацко" – "Кельн". 0:0.*

*Матч пришлось остановить на 8-ой минуте из-за погодных условий. Команды доиграют встречу 28 октября в 13:00.

"Фиорентина" – "Башакшехир". 2:1.

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В статье: Лига конференций
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