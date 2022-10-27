Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АЗ обыграл Вадуц, а Вильярреал не смог переиграть Хапоэль – результаты первых матчей Лиги конференций
Результат не на пользу Днепру
Фото: twitter.com/azalkmaar/Автор - невідомий
Сыграли свои матчи в Лиге конференций команды, начинающие в 19:45.
"Андерлехт" – "Стяуа". 2:2.
"Аустрия" – "Лех". 1:1.
"Вадуц" – "АЗ" Алкмар. 1:2.
"Вильярреал" – "Хапоэль". 2:2.
"Ницца" – "Партизан". 2:1.
"Словацко" – "Кельн". 0:0.*
*Матч пришлось остановить на 8-ой минуте из-за погодных условий. Команды доиграют встречу 28 октября в 13:00.
"Фиорентина" – "Башакшехир". 2:1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Суркис назвал должность, которую мог бы предложить Милевскому в Динамо
- Забивает много и играет ярко: Марко Девичу – 39 лет
- Setanta прекращает сотрудничество с комментатором - он работал на 2 матчах одновременно
- Довбик: Мы можем показать Европе и всему миру, кто такие украинцы, и за кого мы боремся
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн