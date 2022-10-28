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Днепр-1 – шестая команда в истории Украины, получавшая право сыграть в плей-офф европейского турнира

Лига конференций
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Не все из этих команд существуют

Днепр-1 – шестая команда в истории Украины, получавшая право сыграть в плей-офф европейского турнира

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" гарантировал себе участие минимум в 1/16-й финала Лиги конференций. Днепряне стали шестой командой в истории Украины, когда-либо получавшей право сыграть в весенней части европейского турнира.

Ранее Украину в плей-офф еврокубков представляли "Шахтер" (Лига чемпионов и Лига Европы), "Динамо" (Лига чемпионов и Лига Европы), "Металлист" (Лига Европы), "Днепр" (Лига Европы) и "Черноморец" (Лига Европы).

Напомним, что впервые с 2015-го года в плей-офф еврокубка вышла украинская команда не из числа "Шахтер" - "Динамо".

Таблица коэффициентов, вклад "Днепра-1" и других украинских клубов – в профильном телеграмм-канале >>>

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В статье: СК Днепр-1 Таблица коэффициентов
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