Днепр-1 – шестая команда в истории Украины, получавшая право сыграть в плей-офф европейского турнира

"Днепр-1" гарантировал себе участие минимум в 1/16-й финала Лиги конференций. Днепряне стали шестой командой в истории Украины, когда-либо получавшей право сыграть в весенней части европейского турнира.

Ранее Украину в плей-офф еврокубков представляли "Шахтер" (Лига чемпионов и Лига Европы), "Динамо" (Лига чемпионов и Лига Европы), "Металлист" (Лига Европы), "Днепр" (Лига Европы) и "Черноморец" (Лига Европы).

Напомним, что впервые с 2015-го года в плей-офф еврокубка вышла украинская команда не из числа "Шахтер" - "Динамо".