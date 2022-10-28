Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 – шестая команда в истории Украины, получавшая право сыграть в плей-офф европейского турнира
Не все из этих команд существуют
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Днепр-1" гарантировал себе участие минимум в 1/16-й финала Лиги конференций. Днепряне стали шестой командой в истории Украины, когда-либо получавшей право сыграть в весенней части европейского турнира.
Ранее Украину в плей-офф еврокубков представляли "Шахтер" (Лига чемпионов и Лига Европы), "Динамо" (Лига чемпионов и Лига Европы), "Металлист" (Лига Европы), "Днепр" (Лига Европы) и "Черноморец" (Лига Европы).
Напомним, что впервые с 2015-го года в плей-офф еврокубка вышла украинская команда не из числа "Шахтер" - "Динамо".
Таблица коэффициентов, вклад "Днепра-1" и других украинских клубов – в профильном телеграмм-канале >>>
Популярное сейчас
- АЕК (Ларнака) - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- АЕК Ларнака – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы
- Вышли в футболках с буквами "Z" и "V": экс-игрок сборной Украины сыграл матч в оккупированном Крыму
- ЛК. Историческая возможность для Днепра-1, чем удивят чехи, Базель вряд ли усугубит положение Швейцарии
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
Новости по теме
- 11:49 Зарубежные Шахтер девятый сезон подряд набирает в ТК минимум девять очков. Такой стабильности не имеет ни один другой украинский клуб
- 11:15 Зарубежные ЛК. Историческая возможность для Днепра-1, чем удивят чехи, Базель вряд ли усугубит положение Швейцарии
- 10:26 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Днепр-1 близок к прогрессу, Шахтер держит позицию