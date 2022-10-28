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Назаренко: Сейчас слабых команд нет, и Вадуц очень хорошая команда
Хавбек Днепра-1 - о победе над Аполлоном, и не только
Фото: СК Днепр-1
Хавбек "Днепра-1" Александр Назаренко прокомментировал
– Александр, какие эмоции после матча?
– Все были очень рады, было чувство гордости и все были счастливы! Очень трудная игра, сложно было забить первый гол, дотерпеть и довести игру до победы.
– Ты давно не выходил в стартовом составе и было видно, что к концу игры устал, у тебя хватали судороги. Как выдержал?
– Да, я давно не играл столько игрового времени. В первом тайме все было хорошо, во втором первые 15-20 минут тоже хорошо, но потом устал и судороги были. Это жертва, которая потом доставляет радость. Поэтому я доволен.
– В первом тайме у тебя был отличный момент.
– Да, сейчас тоже очень сожалею, что тогда не забил. Ну, это же такое… Надеюсь, что забью в следующей игре.
– Вы дважды обыграли "Аполлон", неужели он слабее "Вадуца"?
– Сейчас слабых команд нет, и "Вадуц" очень хорошая команда. У этих команд разный стиль игры, и под каждую мы настраиваемся. Сегодня "Аполлон" нам дал очень жесткий бой, не такой как в первой игре.
– Кому посвящаете эту победу?
– Нашим героям, нашим болельщикам и всему украинскому народу!
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