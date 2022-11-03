У Днепра-1 только 3 полевых игрока в запасе на матч с АЗ. Из них 2 - защитники. Стартовые составы

Сегодня, 3 ноября, Днепр-1 в 6-м туре группового этапа Лиги конференций в выездном матче сыграет с нидерландским АЗ.

Все самые яркие моменты матча АЗ - Днепр-1 доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известен стартовые составы команд на этот матч.

АЗ: Верхюлст, Хацидиакос, Деккер, Керкез, Рейндерс, Д. де Вит, Класи, Одгор, Сугавара, Карлссон

Запасные: Виндаль-Йенсен, Вестервелд, Павлидис, Коопмейнерс, Юсуф Бараси, ван Бредероде, Лахдо, Базур, Бюрмеестер, М. де Вит

Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Амаш, Пихаленок, Назаренко, Довбик

Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Юрчук, Кононов, Логинов, Когут

Отметим, что днепряне уже обеспечили себе евровесну, но для того, чтобы занять первое место в группе, нужно обыгрывать голландцев.

Напомним, что поединок начнется в 19:45, UA-футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию матча .

Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.