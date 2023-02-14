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Депутат парламента Молдовы заявил, что в страну под видом фанатов Партизана могли прибыть диверсанты

Лига конференций
(1 голосов)

Матч пройдет при пустых трибунах

Депутат парламента Молдовы заявил, что в страну под видом фанатов Партизана могли прибыть диверсанты

фото из свободных источников

Новина українською

Депутат от партии президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" Андриан Кептонар заявил, что в страну могли проникнуть диверсанты под видом сербских футбольных фанатов.

"На этой неделе в Кишиневе предстоит футбольный матч между командами из Сербии и Молдовы. Сначала планировали, что в нашу страну приедут и болельщики сербской команды.

Благодаря усилиям Службы информации и безопасности, сделанным задолго до того, как появилась информация, предоставленная Зеленским, сборная Сербии (на самом деле ФК "Партизан" - прим) будет играть при пустых трибунах", — заявил Кептонар.

Напомним, что матч Лиги конференций "Шериф" – "Партизан" состоится в Кишиневе в четверг, 16 февраля, в 22.00. Из-за решения властей Молдовы игра пройдет без зрителей.

Ранее Майя Санду рассказала о планах России совершить государственный переворот, а сегодня в стране было закрыто воздушное пространство. Власти Сербии отрицают участие граждан страны в подготовке государственного переворота в Молдове.

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В статье: Партизан (Белград) Шериф (Тирасполь) война с россией
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Источник:
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
14.02.2023 в 19:47
цілком може бути
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янковский ян (Запорожье)
14.02.2023 в 19:43
Поверить можно. Псевдоболельщики начинают под видом обычных беспорядков а там уже по ситуации.
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