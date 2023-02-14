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Депутат парламента Молдовы заявил, что в страну под видом фанатов Партизана могли прибыть диверсанты
Матч пройдет при пустых трибунах
фото из свободных источников
Депутат от партии президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" Андриан Кептонар заявил, что в страну могли проникнуть диверсанты под видом сербских футбольных фанатов.
"На этой неделе в Кишиневе предстоит футбольный матч между командами из Сербии и Молдовы. Сначала планировали, что в нашу страну приедут и болельщики сербской команды.
Благодаря усилиям Службы информации и безопасности, сделанным задолго до того, как появилась информация, предоставленная Зеленским, сборная Сербии (на самом деле ФК "Партизан" - прим) будет играть при пустых трибунах", — заявил Кептонар.
Напомним, что матч
Ранее Майя Санду рассказала о планах России совершить государственный переворот, а сегодня в стране было закрыто воздушное пространство. Власти Сербии отрицают участие граждан страны в подготовке государственного переворота в Молдове.
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