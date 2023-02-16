ЛК. АЕК (Ларнака) - Днепр-1 1:0. Гроза гремит и дальше

Нечасто увидишь ситуацию, когда для украинской команды внутренний чемпионат важнее еврокубков. Сейчас "Днепр-1" – лидер УПЛ и имеет историческую возможность заполучить золото. Это очень важно. Никто бы не сказал днепрянам кривое слово, если бы при необходимости они пожертвовали Лигой конференций ради борьбы в чемпионате Украины. Однако потребности таковой нет. И нет смысла. УПЛ возобновится только через две недели, а АЕК в раунде плей-офф Лиги конференций – уже сегодня. АЕК, которому "Днепр-1" проиграл в квалификации текущей Лиги Европы. АЕК, у которого можно не просто взять реванш, но и испытать на его фоне зимних новичков.

В стартовом составе днепрян на отчетную игру вышли два новичка – защитник Хайнер и полузащитник Пеглов. Относительной неожиданностью можно назвать отсутствие в старте Бланко. А вот статус запасного Адамюка не удивил – у Владимира были проблемы со здоровьем, поэтому он находится не в оптимальной форме.

Не в оптимальном составе вышел и АЕК: травмированы Дюрчьо и Альтман. Артем Громов, зимой перешедший в клуб из Ларнаки, на Лигу конференций не заявлен. Так что играть сегодня не мог и через неделю тоже не сыграет. Однако это не облегчает задачу днепрян.

Просто сегодня не было – не будет просто и в ответном матче. "Днепр-1" не уступал в первом тайме, но стартовый отрезок поединка провел исключительно в защите. Да и отзащищался панически. Сначала Валеф не без проблем отразил коварный удар от Тричковски, а затем Луиш Густаву после ошибки Амаша зацедил в крестовину. Был еще повторный удар Тричковски, но на фоне двух предыдущих моментов этот эпизод тускнел.

"Днепр-1" пришел в себя минуты с 15-й. Украинская команда выровняла игру, моментами держала мяч под контролем и, что главное, начала создавать моменты. Собственно, на два выпада киприотов было столько же выпадов украинцев. Сначала Пихаленок собирался расстрелять пустые ворота после передачи Довбика, но защитник успел прикрыть голкипера Пирича. А потом Довбик медлил с ударом при выходе практически тет-а-тет, позволив защитнику вклиниться в эпизод. В дальнейшем АЕК несколько острее применял стандарты, но уже не нагнетал. "Днепр-1" тоже. Обе команды боялись ошибиться и полностью отказались от риска.

Второй тайм начался так же, как и первый – с атак АЕКа. В этот раз был мощный дальний удар от Фаража, заставивший Валефа делать зрелищный сейв, а затем еще и играть вторым темпом. Однако ответ от "Днепра-1" уже пришел быстрее, чем в начале. Ответ сразу двойной: сначала хитро после розыгрыша углового бил Довбик (вратарь поймал), а затем после перехвата мощно стрелял Гуцуляк (мимо ворот). И на этой же волне – второй момент Фаража, когда француз пробивал из центра штрафной площади. Походило на футбол на встречных курсах.

В дальнейшем игра немного успокоилась, но моментов было больше, чем до перерыва. Там Гуцуляк нанес очередной удар (в руки вратарю), здесь Яколиш целил с острого угла (мимо). Что точно не изменилось – это преимущество АЕКа на стандартах. Это в итоге и привело к беде.

Возникали моменты и из игры – в частности, у Николича (его удар был весьма острым). Но "Днепр-1" адаптировался и отвечал активностью Гуцуляка, Довбика и особенно Пихаленка. У него был лучший шанс после перерыва, который, впрочем, лидер "Днепра-1" упустил. За что была наказана вся команда. Следующая атака, стандарт – и гол Анхеля Гарсии после подачи со штрафного.

АЕК остается грозой для украинских клубов. Три победы над "Днепром-1" в трех матчах, победа и ничья – с "Динамо". Через неделю будет последняя попытка наконец разрушить это проклятие.

Лига конференций. Стыковой раунд плей-офф. 16.02.2023

Кипр. Стадион "АЕК Арена". Первый матч

Арбитр в поле - Якуб Кехлет (Дания)

АЕК - СК "Днепр-1" 1:0

Гол: Анхель Гарсия 84

АЕК: Кенан Пирич, Ненад Томович, Луиш Густаву (Микель Гонсалес 90+2), Имад Фараж (Никос Энглезу 90+2), Рафаэл Лопеш (Ойер Санхурхо 88), Иван Тричковски (Неманья Николич 65), Анхель Гарсия, Пере Понс, Роберто Росалес, Марин Яколиш (Исмаэль Касас 88), Хрвое Миличевич

СК Днепр-1: Макс Валеф, Эдуард Сарапий, Артем Довбик (Александр Назаренко 89), Александр Пихалёнок (Игорь Когут 89), Алексей Гуцуляк, Жоау Пеглов (Доминго Бланко 46), Янис Амаш (Сергей Горбунов 46), Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Владимир Танчик 58), Хайнер, Александр Сваток

Предупреждения: Анхель Гарсия 39 - Янис Амаш 19, Владимир Танчик 59. Александр Кучер 90+4