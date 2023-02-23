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Хавбек АЕКа: Нас ожидает трудная и историческая игра против Днепра-1
Команды встретятся уже сегодня
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник АЕКа Ларнака Имад Фараж поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с "Днепром-1" в 1/16 финала Лиги конференций. Напомним, первая игра завершилась победой кипрского клуба со счетом 1:0.
"Будет очень трудная и историческая игра и лично для меня, и для всей команды. Считаю, что мы должны сыграть как нельзя лучше для своих болельщиков и показать достойную игру. Предстоит показать уверенность, последовательно мыслить на поле и сконцентрироваться на матче, забыв результат первой встречи.
Если ты держишь в голове результат прошедшего матча, то трудно сконцентрироваться на будущей игре. Здесь может сказаться и недооценка соперника. Завтра нам будет тяжело, но мы хотим сыграть как можно лучше и пройти в следующий раунд.
Как я уже говорил – это действительно историческое событие и для нас, и для клуба, и для болельщиков, и для всего Кипра. Мы максимально концентрируемся на этой игре и думаем только о ней. Нам нужно выложиться по полной, и мы должны быть готовы к тому, что нас ожидает очень сложная игра", - сказал Фараж.
Матч "Днепр-1" - АЕК Ларнака состоится сегодня, 23 февраля и начнется в 19:45.
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