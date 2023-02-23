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Кучер: Хотелось забить, и моменты были, но фарт сегодня был на стороне АЕКа
В двух матчах днепряне АЕКу забить так и не смогли
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер ответил на вопросы журналистов после
– Какая была тактика на игру и как именно планировали одержать победу?
– То, что мы планировали, мы в принципе и делали – прессинговали, держали постоянно команду сопернику под давлением, и нам удавалось их накрывать. Конечно, хотелось забить гол, и моменты были, могли забить, но фарт сегодня был на стороне АЕКа.
– Вы долго выступали в Кошице. Как подведете этот еврокубковый сезон и как будете прощаться с городом?
– Конечно, хочется большего. Конечно, мы все хотели пройти дальше и дальше радовать всех болельщиков еврокубковыми играми, но мы понимаем, что это футбол и таков сегодня результат. Конечно, нам нужно покидать Кошице. Здесь хорошие люди, которые очень хорошо нас приняли, и мы благодарим их за помощь в разных моментах, которые были и в быту, и в футбольном плане.
– Что стало решающим моментом того, что не удалось пройти дальше?
– Смысл футбола в том, что для победы нужно забивать голы. Мы сегодня к этому стремились и я не могу ребят в чем-то упрекнуть в их желании – они хотели и это было видно. Но да, мы не забили и это очень грустно для нас.
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