Кучер: Хотелось забить, и моменты были, но фарт сегодня был на стороне АЕКа

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер ответил на вопросы журналистов после ответного матча Лиги Конференций против кипрского АЕКа (0:0) , по итогам которого днепряне завершили свое выступление в еврокубках.

– Какая была тактика на игру и как именно планировали одержать победу?

– То, что мы планировали, мы в принципе и делали – прессинговали, держали постоянно команду сопернику под давлением, и нам удавалось их накрывать. Конечно, хотелось забить гол, и моменты были, могли забить, но фарт сегодня был на стороне АЕКа.

– Вы долго выступали в Кошице. Как подведете этот еврокубковый сезон и как будете прощаться с городом?

– Конечно, хочется большего. Конечно, мы все хотели пройти дальше и дальше радовать всех болельщиков еврокубковыми играми, но мы понимаем, что это футбол и таков сегодня результат. Конечно, нам нужно покидать Кошице. Здесь хорошие люди, которые очень хорошо нас приняли, и мы благодарим их за помощь в разных моментах, которые были и в быту, и в футбольном плане.

– Что стало решающим моментом того, что не удалось пройти дальше?

– Смысл футбола в том, что для победы нужно забивать голы. Мы сегодня к этому стремились и я не могу ребят в чем-то упрекнуть в их желании – они хотели и это было видно. Но да, мы не забили и это очень грустно для нас.