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Кучер: Хотелось забить, и моменты были, но фарт сегодня был на стороне АЕКа

Лига конференций
(1 голосов)

В двух матчах днепряне АЕКу забить так и не смогли

Кучер: Хотелось забить, и моменты были, но фарт сегодня был на стороне АЕКа

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер ответил на вопросы журналистов после ответного матча Лиги Конференций против кипрского АЕКа (0:0), по итогам которого днепряне завершили свое выступление в еврокубках.

– Какая была тактика на игру и как именно планировали одержать победу?

– То, что мы планировали, мы в принципе и делали – прессинговали, держали постоянно команду сопернику под давлением, и нам удавалось их накрывать. Конечно, хотелось забить гол, и моменты были, могли забить, но фарт сегодня был на стороне АЕКа.

– Вы долго выступали в Кошице. Как подведете этот еврокубковый сезон и как будете прощаться с городом?

– Конечно, хочется большего. Конечно, мы все хотели пройти дальше и дальше радовать всех болельщиков еврокубковыми играми, но мы понимаем, что это футбол и таков сегодня результат. Конечно, нам нужно покидать Кошице. Здесь хорошие люди, которые очень хорошо нас приняли, и мы благодарим их за помощь в разных моментах, которые были и в быту, и в футбольном плане.

– Что стало решающим моментом того, что не удалось пройти дальше?

– Смысл футбола в том, что для победы нужно забивать голы. Мы сегодня к этому стремились и я не могу ребят в чем-то упрекнуть в их желании – они хотели и это было видно. Но да, мы не забили и это очень грустно для нас.

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В статье: Александр Кучер АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (4)
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Sasha555 (Днепропетровск)
23.02.2023 в 23:48
Зачем было ухайдохать лидеров в товарняках или на тренировках! Это не тренер,а одно недоразумение!
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Andrumas (Düsseldorf)
23.02.2023 в 23:46
4 матча прёт киприотам, а так бы ух как раскатали бы их, но не повезло... 4 матча подряд. Будет очень грустно, если эта команда с этим тренером будет представлять Украину в лиге чемпионов в следующем году, там команды намного сильнее киприотов и "фарта" на из стороне будет намного больше
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kukarekin (Одесса)
23.02.2023 в 23:03
Нулевая атака, никакого просвета
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avatar
djeff2015 (Запоріжжя)
23.02.2023 в 22:58
а вона була взагалі "тактика"? який на х.. "фарт"? за ЧОТИРИ гри жодной перемоги над ....Кіпром...... це п....ць.
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