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ЛК. Днепр-1 - АЕК (Ларнака) 0:0. Прогресс. Не для команды в турнире, но хотя бы для коэффициента

Лига конференций
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(1 голосов)

Команда Александра Кучера прекращает свою путь в еврокубках

ЛК. Днепр-1 - АЕК (Ларнака) 0:0. Прогресс. Не для команды в турнире, но хотя бы для коэффициента

Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это был исторический матч для обеих команд. Каждая из них могла впервые в своей истории выйти в 1/8-ю финала любого европейского турнира. АЕК по этому поводу испытывал немалое давление, а на "Днепр-1" давила необходимость реванша. Как-никак, а команда, претендующая на победу в УПЛ, должна хотя бы в одном из четырех поединков против киприотов одерживать победу. Иначе грош цена нашему футболу… Хотя сегодняшнее задание для днепрян усложняло отсутствие из-за повреждения Артема Довбика. Пришлось играть с Пеглов/Гуцуляком на острие атаки.

Хотя на старте матча вперед команду вел Александр Пихаленок. Его два дальних удара претендовали на успех – особенно второй. АЕК тоже пытался не отсиживаться в защите, подтвердив свои амбиции выходом Рафаэля Лопеша на ворота (из офсайда) и дальним ударом Фаража. Обе команды спешили, но не рисковали.

В середине первого тайма снова проявилась сильная сторона АЕКа и слабая – "Днепра-1". Стандарт. Слишком легко во время розыгрыша углового киприоты вывели на ударную позицию Рафу Лопеша, который, к счастью, промахнулся. А вот Луиш Густаву чуть позже пробил точно, зато в руки Валефу.

Футбол в основном был между двумя штрафными площадками. Некоторое время АЕК владел преимуществом, но затем перестроился на игру на контратаках. "Днепр-1" все свое наступление строил через Бланко, но часто тормозил, когда мяч доходил до Пеглов. Довбика не хватало, однако не факт, что его присутствие на поле существенно что-либо изменило бы.

А менять нужно было, потому что ничья не удовлетворяла "Днепр-1". Как и в первом матче, это была равная игра, в которой АЕК неделю назад нашел и реализовал свой момент. Чтобы не вылететь, как минимум этим самым должны были ответить и украинцы.

Максимально близко к этому "Днепр-1" подобрался на старте второго тайма, когда Пеглов дальним ударом попал в штангу. Чуть бы правее – и гола бы не миновать. Впоследствии бил и Пихалёнок. Не столь опасно, но сам факт важен: хозяева поля владели инициативой и находили пути к воротам. Не находили способов реализовать свой шанс.

После попадания Пеглов в штангу лучший из них (шансов) был у Гуцуляка. Его удар головой голкипер вряд ли бы вытащил. Но мяч пошел мимо ворот. А при великолепной передаче из глубины Алексей слишком далеко протолкнул мяч, решив дальше падать (с целью заработать красную карточку для вратаря), а не бежать за снарядом. Все тщетно. В старании днепрянам не откажешь, а вот в мастерстве – да.

"Днепр-1" добился прогресса – наконец-то, с четвертой попытки, не проиграл АЕКу. Однако это не обеспечило команде прогресса в европейском турнире. Но обеспечило Украине прогресс в Таблице коэффициентов. Так что и на этом спасибо.

ЛК. Стыковой раунд плей-офф. Ответный матч
Словакия. "Кошицкая футбольная арена"
Арбитр в поле - Андрис Треманис (Латвия)
СК "Днепр-1" - АЕК (Ларнака) 0:0

Первый матч - 0:1

СК Днепр-1: Макс Валеф, Эдуард Сарапий, Александр Пихалёнок, Алексей Гуцуляк, Жоау Пеглов (Александр Назаренко 85), Янис Амаш, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Владимир Танчик 46), Доминго Бланко (Никита Кононов 90), Хайнер (Игорь Когут 73), Александр Сваток

АЕК: Кенан Пирич, Ненад Томович, Ойер Санхурхо (Рафаил Мамас 84), Луиш Густаву, Имад Фараж (Неманья Николич 84), Рафаэл Лопеш (Никос Энглезу 90+1), Анхель Гарсия, Пере Понс (Микель Гонсалес 90+1), Роберто Росалес, Марин Яколиш (Исмаэль Касас 74), Хрвое Миличевич

Предупреждения: Жоау Пеглов 56, Хайнер 61, Алексей Гуцуляк 76 - Анхель Гарсия 13, Ненад Томович 63, Пере Понс 82

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В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (21)
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djeff2015 (Запоріжжя)
23.02.2023 в 22:27
які ж вони убогі рагулі. це просто п....ць. і це лідер УПЛ....якій мріє про Чемпіонство....фу..гидота. Кіпр просто гоняв дурника з усмішкою. "пошкодження" Довбика....не вірю,що він не зміг би допомогти хоч 10-15 хвилин у кінці матчу.
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+1
0
balamyt (Boston)
23.02.2023 в 22:01
Безнадёжно в игре..Кем Днепр1. Усилился? Без Довбика в атаке. ЗИРО
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0
0
sidor3 (Киев)
23.02.2023 в 22:00
За то мы победили алигархов. Вот спорту и конец. Кто будет спонсировать спорт.
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+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.02.2023 в 21:56
Позорники!!!
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+1
0
sidor3 (Киев)
23.02.2023 в 22:03
ТАТУИРОВАННЫЕ
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0
0
Lotaring (Харьков)
23.02.2023 в 21:55
Посмотрел, поблевал второй матч подряд, чем занимались на сборах, какие вообще цели ставит эта команда, ноль моментов, ничего не создано за 2 матча, играет отсилы 3 человека.
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+2
0
vlotko (Броди)
23.02.2023 в 22:20
Не за два матчі, а за чотири, рахунок 6:2!!!! Кучеру, ще рано тренувати команди такого рангу. Я рахую, що - це його програш, в першу чергу. Це ж треба так спланувати підготовку, щоб втратити свого Лідера.
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+1
0
Karamba911 (Львів)
23.02.2023 в 21:55
Гуцуляк.... Гуцуляк, як так? Якби й навіть суддя повівся на симуляцію, червона картка то НЕ гол. Дніпру треба було забивати, а він вибрав сумнівну червону. Логіка відсутня?!
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+3
0
sidor3 (Киев)
23.02.2023 в 21:54
Что говорить. Это ужас. Элита Украинского футбола терпит полное унижение от пенсионеров из Кипра. О каких кубках в Европе мы мечтаем
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+2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.02.2023 в 21:57
Элита? Проспись, чувак.
Ответить
+1
0
sidor3 (Киев)
23.02.2023 в 22:01
ПУСТЬ НЕ ЭЛИТА А ЦВЕТ УКРАИНСКОГО ФУТБОЛА
0
0
свирепый харьков (Харьков)
23.02.2023 в 21:51
Это не игра команды, претендующей на чемпионство. Это игра команды чемпионата области или города((( Да и то- не лидеров. С таким характером выигрыша не будет.
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+3
0
avatar
scorpius (Ck)
23.02.2023 в 21:49
Пока что Д-1 никакой, так что всё справедливо.
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0
0
Cassid (Kiev)
23.02.2023 в 21:46
Да как так то?
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0
0
РОМБ (Запорожье )
23.02.2023 в 21:45
Про яке чемпіонство може іти мова?))
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+1
0
Cassid (Kiev)
23.02.2023 в 21:48
Ну после первого вылета от АЕКа они первый круг лидерами закончили.А вообще конечно странно, что в УПЛ лидируют. Приличную игру демонстрируют через раз. Но Шахту обыграли заслуженно.
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+1
-1
РОМБ (Запорожье )
23.02.2023 в 22:17
Со всем согласен, но по потерянным Шахтёр отстаёт всего на 2. Очная встреча может все поменять. А есть ещё Динамо и Заря. А Днепр уже сделали главными претендентами. Выиграют я не против, но с такой игрой можно и без медалей остаться
0
0
oleg dynamo (львівська)
23.02.2023 в 21:42
ні одного нормального моменту за 2 гри ДД так і не створив....деградація повна....
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+1
0
miruk 81 (львів)
23.02.2023 в 21:42
Щробить Гуцуляк в цій команді?
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.02.2023 в 21:40
Який тренер така і команда.
Ответить
+1
-1
Mexxxxx (Просяная)
23.02.2023 в 21:38
Правильно сказали комментаторы, хочется спросить у тренера какая была тактика, как собирались играть. А от себя добавить, что менялось по ходу игры, как изменения вносились в ход матча. Установка и тактика наверное были простые бей-беги, вот и все. Ну так и играли, установку тренера выполнили на все сто.
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+5
0

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