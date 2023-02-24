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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

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В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций. К слову, своего соперника узнал молдавский "Шериф", цвета которого защищает украинский голкипер Максим Коваль.

Сформировались следующие пары:

  • "АЕК" Ларнака - "Вест Хэм"
  • "Фиорентина" - "Сивасспор"
  • "Лацио" - "АЗ Алкмаар"
  • "Лех" Познань - "Юргорден"
  • "Базель" - "Слован" Братислава
  • "Шериф" - "Ницца"
  • "Андерлехт" - "Вильярреал"
  • "Гент" - "Истанбул Башакшехир"

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 9 марта, вторые состоятся 16 марта.

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В статье: жеребьевка Лига конференций
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