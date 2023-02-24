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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Кто с кем сыграет
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций. К слову, своего соперника узнал молдавский "Шериф", цвета которого защищает украинский голкипер Максим Коваль.
Сформировались следующие пары:
- "АЕК" Ларнака - "Вест Хэм"
- "Фиорентина" - "Сивасспор"
- "Лацио" - "АЗ Алкмаар"
- "Лех" Познань - "Юргорден"
- "Базель" - "Слован" Братислава
- "Шериф" - "Ницца"
- "Андерлехт" - "Вильярреал"
- "Гент" - "Истанбул Башакшехир"
Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 9 марта, вторые состоятся 16 марта.
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