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Определился первый четвертьфиналист Лиги конференций. Башакшехир с треском проиграл Генту
Турция теряет третью команду из пяти
Фото - ФК Гент / автор невідомий
Турция провела отличную осень в еврокубках. Ну и лето. Страна впервые в своей истории не вывела ни одного участника в группу Лиги чемпионов (со времен, когда групповой этап существует), но в низших по статусу турнирах турки зажгли. На четырех ("Сивасспор", "Фенербахче" "Трабзонспор" и "Башакшехир") турки набрали 10.8 балла в Таблицу коэффициентов, установив свой личный рекорд. Ни в каком другом сезоне Турция так удачно (учитывая коэффициенты) в еврокубках не выступала.
И самое главное – были незаурядные перспективы весной. Ведь четыре команды – это грозная сила. Но пока в плей-офф турки поражают количеством, но не качеством. Сначала от "Базеля" вылетел "Трабзонспор", а теперь от "Гента" – "Башакшехир".
В гостях стамбульцы добыли вполне приемлемую ничью 1:1, однако дома развалились. Организовав стартовый штурм ворот соперника, "Башакшехир" так и не забил гол, за что был наказан мгновенно. Новичок "Гента" Орбан оформил хет-трик в течение трех минут – с 31-й по 34-ю. Особенно зрелищным получился второй гол нигерийца: дальним ударом в "девятку".
Собственно, "Гент" закрыл матч еще в первом тайме, когда четвертый гол забил Куйперс. Ответный мяч Янузая во втором тайме – это только для престижа. "Башакшехир" сходит с дистанции на первой для себя стадии плей-офф. При том, что в группе турки опередили сильную "Фиорентину".
1/8-я остается максимумом для этой команды. В то время как "Гент" во второй раз в своей истории вышел в четвертьфинал европейского турнира. И впервые за более чем тридцать лет – с сезона 1991/92.
Турция остается уже только с двумя участниками, которые к тому же проиграли свои первые матчи на поле соперников из топ-чемпионатов. Нужна сенсация либо от "Фенербахче" (поражение 0:2 от "Севильи" в первом матче), либо от "Сивасспора" (поражение 0:1 от "Фиорентины" в первом матче). Иначе после крутого группового этапа будет совершенно бесславный плей-офф. Хотя Украине, учитывая борьбу в Таблице коэффициентов, это было бы на руку.
Лига конференций. 1/8-я финала. Ответный матч
"Башакшехир" (Турция) – "Гент" (Бельгия) 1:4
Голы: Янузай 88 – Орбан 31, Орбан 32, Орбан 34, Куйперс 37
Первый матч – 1:1
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