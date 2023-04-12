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Андерлехт – АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Андерлехт - АЗ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Андерлехт – АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

UA-Футбол

АЗ был в группе с "Днепром-1", дважды его победил, но не имел тотального преимущества по игре. Между тем, по сетке турнирной АЗ зашел гораздо дальше, чем представитель Украины. АЗ находится в шаге от полуфинала. Станет ли для нидерландцев преградой бельгийский "Андерлехт"?

Смотрите матч "Андерлехт" - АЗ в четверг, 13-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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13.04.2023. ЛК. 1/4-я финала
"Андерлехт" 22:00 АЗ"
Трансляция – MEGOGO

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В статье: Андерлехт (Брюссель) АЗ (Алкмаар) смотреть футбол онлайн
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