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Андерлехт – АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Андерлехт - АЗ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
АЗ был в группе с "Днепром-1", дважды его победил, но не имел тотального преимущества по игре. Между тем, по сетке турнирной АЗ зашел гораздо дальше, чем представитель Украины. АЗ находится в шаге от полуфинала. Станет ли для нидерландцев преградой бельгийский "Андерлехт"?
Смотрите матч "Андерлехт" - АЗ в четверг, 13-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
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13.04.2023. ЛК. 1/4-я финала
"Андерлехт" 22:00 АЗ"
Трансляция – MEGOGO
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