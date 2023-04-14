Прогнозируемый горький финал. Лех - Фиорентина 1:4. Обзор матча, видео голов

"Лех" совершил мощный прорыв. Впервые с середины девяностых годов польская команда пробилась в четвертьфинал евротурнира. Однако дальше нельзя. "Фиорентина" решила все вопросы о победителе пары в первом поединке. По крайней мере, сложно представить, чтобы "Лех" в гостях отыгрался с 1:4.

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1/4 финала Лиги конференций. Познань. "Стадион Познань"

"Лех" - "Фиорентина" - 1:4

Голы: Вельде, 20 - Кабрал, 4, Нико Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Иконе, 64