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Прогнозируемый горький финал. Лех - Фиорентина 1:4. Обзор матча, видео голов

Лига конференций
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Лех - Фиорентина ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.04.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол

Прогнозируемый горький финал. Лех - Фиорентина 1:4. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Лех" совершил мощный прорыв. Впервые с середины девяностых годов польская команда пробилась в четвертьфинал евротурнира. Однако дальше нельзя. "Фиорентина" решила все вопросы о победителе пары в первом поединке. По крайней мере, сложно представить, чтобы "Лех" в гостях отыгрался с 1:4.

Смотрите видеообзор разгрома поляков итальянцами.

1/4 финала Лиги конференций. Познань. "Стадион Познань"
"Лех" - "Фиорентина" - 1:4
Голы: Вельде, 20 - Кабрал, 4, Нико Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Иконе, 64

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Лех (Познань)
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