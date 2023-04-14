Лига Конференций. Выгодные ничьи Вест Хэма и Ниццы, Андерлехт удивляет, Фиорентина громит

"Вест Хэм" даже в невысоком темпе и без ряда основных игроков не проиграл на чужом поле.

Соучек, Пакета, Зума, Керер и Антонио сегодня либо выходили на замену, либо не играли вообще, но "Генту" это не особо помогло. За весь первый тайм хозяева не создали почти ничего, а сами пропустили дважды. Гол Агера ВАР отменил из-за игры рукой, а вот мяч Ингса после прострела Боуэна был абсолютно легален.

Глобально "Генту" удался только старт второго тайма. Хозяевам удались несколько вертикальных, быстрых атак, и в одной из них Кейперс забил после рывка и паса де Сарта.

Почему не развили успех? Дэвид Мойес почувствовал запах проблем, и выпустил нескольких лидеров, которые и потушили пожар в зародыше. В последние 15-20 минут был равный футбол, и команды создали по одному яркому шансу - Боэун запорол гениальный разрезной пас Пакета, а Орбан в падении через себя попал в перекладину.

На том и закончили, дальше - матч на поле "Вест Хэма" через неделю. Не надо говорить, кто там будет фаворитом, правда?

1/4 финала Лиги конференций. Гент. "Геламко Арена"

"Гент" - "Вест Хэм" - 1:1

Голы: Кейперс, 57 - Ингс, 45+3

"Гент": Руф - Пентковский, Окуму, Торунарига (Нуриу, 65) - Кастро-Монтес, Хонг (Самуаз, 65), Фофана (Оджиджа-Офоэ, 64), де Сарт, Кумс - Кейперс, Орбан (Тиссудали, 83)

"Вест Хэм": Ареоля - Джонсон, Огбонна, Агер - Цоуфал, Даунс (Лукас Пакета, 74), Райс, Палмьери (Крессуэлл, 88) - Боуэн, Ингс (Антонио, 60), Лансини (Бенрама, 61)

Предупреждения: де Сарт, 47, Пентковский, 73 - Даунс, 23, Огбонна, 34

"Фиорентина" - единственный клуб в Лиге конференций, который решил вопрос с выходом в полуфинал уже сегодня.

Отчасти "Фиалкам" повезло с жеребьевкой - "Лех" в принципе не гранд по европейским меркам, а в этом сезоне клуб из Познани даже на чемпионство не претендует.

В первом тайме задел для "Фиорентины" сделал Нико Гонсалес - он и создал гол для Кабрала, и сам забил со второго этажа, и еще раз опасно в штангу пробил. "Лех" удержался в игре только благодаря нелогичному, но красивому голу Вельде с линии штрафной.

Впрочем, уже во втором тайме везение поляков иссякло. Бонавентура пробил мощно, а Иконе - изящно, но забили по итогу оба при полном попустительстве опорников "Леха". Итальянские команды в этом евросезоне радуют.

1/4 финала Лиги конференций. Познань. "Стадион Познань"

"Лех" - "Фиорентина" - 1:4

Голы: Вельде, 20 - Кабрал, 4, Нико Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Иконе, 64

"Лех": Беднарек - Перейра, Милич, Шатка - Скораш, Квеквескири (Собьех, 76), Вельде (Соуза, 76), Ребушу - Марчвинский, Исхак (Ба Луа, 76)

"Фиорентина": Терраччано - Додо, Миленкович, Раньери, Бираги - Бонавентура (Йович, 78), Амрабат, Мандрагора (Барак, 85) - Брекало (Соттиль, 85), Кабрал (Кастровильи, 78), Нико Гонсалес (Иконе, 51)

Предупреждение: Раньери, 83

А вот здесь самый развеселый матч дня, который принес больше позитива "Ницце", чем "Базелю".

Тодибо потерял позицию и привез пенальти - так хозяева открыли счет, но в этом матче команды не развивали успех, а после удачных отрезков отдавали инициативу сопернику, и так без конца.

Короче, после гола "Базеля" слово взял нигерийский бомбардир "Ниццы" Терем Моффи, которых из трех голевых шансов реализовал два, причем на 45-й минуте забил волшебными, гениальными "ножницами".

Другое дело, что дальше был перерыв, а после него за атаки взялся "Базель", и он тоже забил, пусть Амдуни и не был так эффектен.

Последний острый выпад, выдерживая логику матча, создали французы - это Лаборд промазал из убойной позиции. Впрочем, вряд ли Дидье Дигар сильно расстроился. На "Альянц Ривьера" в этом сезоне выживал даже "ПСЖ". Полуфинал ЛК - вполне реальная цель для "Орлят".

1/4 финала Лиги конференций. Базель. "Сент-Якоб Парк"

"Базель" - "Ницца" - 2:2

Голы: Амдуни, 26 (с пенальти), 71 - Моффи, 38, 45

"Базель": Хитц - Ланг, Адамс, Пельмар - Ндойе, Диуф, Джака, Бюргер, Серхио Лопес - Амдуни (Мильяр, 89), Зекири (Финк, 67)

"Ницца": Шмайхель - Ндаишимийе - Тодибо, Данте, Амрауи (Бар, 46) - Росарио (Менди, 84), Рэмзи, Тюрам, Будауи - Лаборд, Моффи (Браими, 84)

Предупреждения: Серхио Лопес, 79 - Амрауи, 17, Тодибо, 24

Неожиданно констатировать, что 9-я команда чемпионата Бельгии уверенно идет еврокубками, но факт есть факт.

Сегодня "Андерлехт" очень умно закрыл всех опасных игроков более богатого и мощного "АЗ", в результате голландцы хоть и держали мяч больше, но реально стопроцентных моментов не создали. Павлидис пару раз приложился мимо ворот, однажды Дрейер перед воротами в хоккейном стиле закрыл собою ворота, а так - сплошная тягомотина.

Параллельно "Андерлехт" атаковал меньше, но был конкретнее. Тот же Дрейер идеально навесил на гол Мурильо - так счет был открыт.

Ну, а во втором тайме бельгийцы забили повторно после идеальной контратаки. И навес с фланга от Амусу, и удар с линии штрафной от Ашимеру были непростыми по исполнению, но африканцы "Андерлехта" справились.

"АЗ" в кризисе - у него уже 4 матча кряду без побед. И как ему в таком состоянии отыгрываться в ответной игре?

1/4 финала Лиги конференций. Брюссель. "Лотто Парк"

"Андерлехт" - "АЗ Алкмаар" - 2:0

Голы: Мурильо, 22, Ашимеру, 70

"Андерлехт": Вербрюгген - Мурильо, Дебаст, Вертонген, Ндиайе - Диавара (Кана, 83), Ашимеру, Рефаэлов (Арнстад, 77) - Дрейер, Слимани (Раман, 66), Амусу (Стрейкенс, 76)

"АЗ Алкмаар": Райан - Сугавара, Беукема, Хацидиакос, Керкеш - Класи, Мейнанс (Михайлович, 76), Рейндерс - Одгард (Карлссон, 76), Павлидис, ван Бредероде (Лахдо, 83)

Предупреждения: Рефаэлов, 74 - Беукема, 31, Павлидис, 42, Рейндерс, 79