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Амрабат против Райса – составы Фиорентины и Вест Хэма на финал Лиги конференций
Битва за третий по уровню еврокубок
Фото: twitter.com/WestHam
"Фиорентина" и "Вест Хэм" опубликовали составы на финал Лиги конференций. Поединок начнется в 22:00.
Состав Фиорентины:
- 1 Террачано П. (В)
- 2 Додо
- 4 Миленкович Н.
- 16 Раньери Л.
- 3 Бираги К. (К)
- 5 Бонавентура Дж.
- 34 Амробат С.
- 38 Мандрагора Р.
- 22 Гонсалес Н. И.
- 7 Йович Л.
- 99 Куаме К.
Il nostro XI contro il West Ham ⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 7, 2023
Powered by @EASPORTSFIFA #ForzaViola #forzaviola #fiorentinawestham #UECLfinal pic.twitter.com/1YYYPVtjyj
Состав "Вест Гема":
- 13 Ареола А. (В)
- 5 Цоуфал В.
- 4 Зума К.
- 27 Агерд Н.
- 33 Эмерсон
- 28 Соучек Т.
- 41 Райс Д. (К)
- 11 Пакета Л.
- 20 Боуэн Дж.
- 9 Антонио М.
- 22 Бенрахма С.
Your final Hammers. ⚒️ pic.twitter.com/BaAkEoldkm— West Ham United (@WestHam) June 7, 2023
Победитель станет не только вторым в истории обладателем кубка Лиги конференций, но и получит возможность побороться за Суперкубок УЕФА. Лучшей команде предстоит сыграть в полуфинале с "Севильей", а в финале – с победителем Лиги чемпионов.
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