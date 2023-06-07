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Амрабат против Райса – составы Фиорентины и Вест Хэма на финал Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Битва за третий по уровню еврокубок

Амрабат против Райса – составы Фиорентины и Вест Хэма на финал Лиги конференций

Фото: twitter.com/WestHam

Новина українською

"Фиорентина" и "Вест Хэм" опубликовали составы на финал Лиги конференций. Поединок начнется в 22:00.

Состав Фиорентины:

  • 1 Террачано П. (В)
  • 2 Додо
  • 4 Миленкович Н.
  • 16 Раньери Л.
  • 3 Бираги К. (К)
  • 5 Бонавентура Дж.
  • 34 Амробат С.
  • 38 Мандрагора Р.
  • 22 Гонсалес Н. И.
  • 7 Йович Л.
  • 99 Куаме К.

Состав "Вест Гема":

  • 13 Ареола А. (В)
  • 5 Цоуфал В.
  • 4 Зума К.
  • 27 Агерд Н.
  • 33 Эмерсон
  • 28 Соучек Т.
  • 41 Райс Д. (К)
  • 11 Пакета Л.
  • 20 Боуэн Дж.
  • 9 Антонио М.
  • 22 Бенрахма С.

Победитель станет не только вторым в истории обладателем кубка Лиги конференций, но и получит возможность побороться за Суперкубок УЕФА. Лучшей команде предстоит сыграть в полуфинале с "Севильей", а в финале – с победителем Лиги чемпионов.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лига конференций
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