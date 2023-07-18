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ЛК. Представитель Словении вылетает от команды из Мальты
Первый квалификационный раунд
Фото - ФК Домжале / автор невідомий
Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 62-е команды, разделенные на 31-о игровое противостояние. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей проходят во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками.
Первые матчи прошли неделю назад. Базовый день ответных матчей – 20 июля. Но одна игра состоялась раньше.
"Бальцан" (Мальта) – "Домжале" (Словения) 1:3 (д.в.) (первый матч – 4:1)
Голы: Андре 94 – Нванкво 44, Пешек 63, Ковачевич 73
Удаление: Андре 98 ("Бальцан", две желтых)
Для многих это неприметный матч, но какая же драма для болельщиков команд-участниц этого противостояния... "Бальцан" сенсационно победил в гостях 4:1, но "Домжале" также в гостях в основное время нивелировал отставание. Правда, игра была примерно ровной, словенцы просто лучше пользовались своими шансами. В конце концов, логично, что забил и "Бальцан". Этот гол оказался решающим. Даже несмотря на то, что большую часть экстратаймов мальтийцы играли в меньшинстве.
Словения – первая страна текущего евросезона, которая потеряла участника.
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