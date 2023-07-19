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ЛК. Влияние на корзины Днепра-1 и Ворсклы, первый соперник для полтавчан. Об ответных матчах первого раунда отбора
Анонс ответных матчей первого квалификационного раунда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos
Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 62-е команды, разделенные на 31-о игровое противостояние. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей проходят во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками.
Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей – 20-е июля. Одна игра прошла раньше.
"Бальцан" (Мальта) – "Домжале" (Словения) 1:3 (д.в.) первый матч (4:1)
Голы: Андре 94 – Нванкво 44, Пешек 63, Ковачевич 73
Отчет о матче – ЗДЕСЬ >>>
Наибольший интерес для Украины представляет пара "Дила" - ДАК-1904, где определяется соперник полтавской "Ворсклы".
- "Дила" (Грузия) 20:00 ДАК-1904 (Словакия) (первый матч – 1:2).
В ряде других пар определяются ближайшие соперники представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. К слову, пары команд, у которых есть жирный шрифт, своими результатами могут влиять на перспективы "Ворсклы" и "Днепра-1" попасть в более высокую корзину в групповом раунде. Об этом подробнее – чуть ниже, но в игровых противостояниях, где есть жирный шрифт, выгодны победы выделенных команд.
- "Гонка" (Финляндия) 19:00 "Тобол" (Казахстан) (первый матч – 1:2) – определяется соперник "Базеля" (Швейцария);
- "Милсами" (Молдова) 19:00 "Паневежис" (Литва) (первый матч – 2:2) – определяется соперник "Хапоэля" (Беер-Шева);
- "Динамо" (Батуми, Грузия) 20:00 "Тирана" (Албания) (первый матч – 1:1) – определяется соперник "Бешикташа" (Турция);
- "Зимбру" (Молдова) 20:00 "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) (первый матч – 1:1) – определяется соперник "Фенербахче" (Турция);
- "Гьиллани" (Косово) 21:00 "Прогресс" (Люксембург) (первый матч – 2:2) – определяется соперник "Мидтьюлланна" (Дания);
- "Крузейдерс" (Северная Ирландия) 22:00 "Хака" (Финляндия) (первый матч – 2:2) – определяется соперник "Русенборга" (Норвегия).
У восьми команд раунда более высокий личный рейтинг, чем у "Днепра-1". Это означает, что в случае выхода этих команд в групповой раунд, они будут мешать "Днепру-1" (если он тоже там окажется) повыситься в корзине при жеребьевке групп. Выгодным будет вылет этих команд (в парах обозначены не жирным) (одна пара – это "Дила" - ДАК-1904, указанная выше).
- "Биркиркара" (Мальта) 18:00 "Марибор" (первый матч – 1:1);
- "Неман" (Беларусь) 21:00 "Вадуц" (Лихтенштейн) (первый матч – 2:1);
- "Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Дюделанж" (Люксембург) (первый матч – 1:2);
- "Дандолк" (Ирландия) 21:45 "Мегпис" (Гибралтар) (первый матч – 0:0);
- "Викингур" (Исландия) 21:45 "Рига" (Латвия) (первый матч – 0:2);
- "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс) 21:45 "Шкендия" (Северная Македония) (первый матч – 0:1);
- "Влазния" (Албания) 21:45 "Линфилд" (Северная Ирландия) (первый матч – 1:3).
По такому же принципу эти же команды могут понижать корзину "Ворсклы". Но не только эти. Добавляются еще одиннадцать игровых пар, сеяные команды у которых имеют более низкий рейтинг от "Динпра-1", но более высокий – чем у "Ворсклы". Нужен вылет именно сеяных участников (в парах обозначены не жирным). Одна такая пара указана выше ("Хонка" - "Тобол").
- "Пайде" (Эстония) 18:30 Б36 Торсхавн (Фарерские острова) (первый матч – 0:0);
- "Транс" (Эстония) 18:30 "Пьюник" (Армения) (первый матч – 0:2);
- РФШ (Латвия) 18:30 "Македония ГП" (Северная Македония) (первый матч – 1:0);
- "Левадия" (Эстония) 19:45 "Жилина" (Словакия) (первый матч – 1:2);
- "Эгнатия" (Албания) 21:00 "Арарат-Армения" (Армения) (первый матч – 1:1);
- "Арсенал" (Тиват, Черногория) 21:30 "Алашкерт" (Армения) (первый матч – 1:1);
- "Гленторан" (Северная Ирландия) 21:30 "Гзира" (Мальта) (первый матч – 2:2);
- "Космос" (Сан-Марино) 21:45 "Сутьеска" (Черногория) (первый матч – 0:1);
- "Шкупи" (Северная Македония) 22:00 "Хегельман" (Литва) (первый матч – 5:0);
- "Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Торпедо" (Грузия) (первый матч – 2:2).
Остальные матчи:
- "Европа" (Гибралтар) 18:00 "Дукаджини" (Косово) (первый матч – 1:2);
- "Санта Колома" (Андорра) 18:00 "Пеннибонт" (Уэльс) (первый матч – 1:1);
- "Динамо" (Минск, Беларусь) 20:00 "Железничар" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 2:2);
- "Викингур" (Фарерские острова) 21:00 "Интер Эскальдес" (Андорра) (первый матч – 1:2);
- "Коннас Кэй" (Уэльс) 21:00 "Акурейри" (Исландия) (первый матч – 0:2);
- "Дерри Сити" (Северная Ирландия) 21:45 ХБ Торсхавн (Фарерские острова) (первый матч – 0:0).
Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football
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