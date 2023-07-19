ЛК. Влияние на корзины Днепра-1 и Ворсклы, первый соперник для полтавчан. Об ответных матчах первого раунда отбора

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 62-е команды, разделенные на 31-о игровое противостояние. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей проходят во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей – 20-е июля. Одна игра прошла раньше.

"Бальцан" (Мальта) – "Домжале" (Словения) 1:3 (д.в.) первый матч (4:1)

Голы: Андре 94 – Нванкво 44, Пешек 63, Ковачевич 73

Отчет о матче – ЗДЕСЬ >>>

Наибольший интерес для Украины представляет пара "Дила" - ДАК-1904, где определяется соперник полтавской "Ворсклы".

Лига конференций. 20.07.2023

"Дила" (Грузия) 20:00 ДАК-1904 (Словакия) (первый матч – 1:2).

В ряде других пар определяются ближайшие соперники представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. К слову, пары команд, у которых есть жирный шрифт, своими результатами могут влиять на перспективы "Ворсклы" и "Днепра-1" попасть в более высокую корзину в групповом раунде. Об этом подробнее – чуть ниже, но в игровых противостояниях, где есть жирный шрифт, выгодны победы выделенных команд.

"Гонка" (Финляндия) 19:00 "Тобол" (Казахстан) (первый матч – 1:2) – определяется соперник "Базеля" (Швейцария);

"Тобол" (Казахстан) (первый матч – 1:2) – определяется соперник "Базеля" (Швейцария); "Милсами" (Молдова) 19:00 "Паневежис" (Литва) (первый матч – 2:2) – определяется соперник "Хапоэля" (Беер-Шева);

"Паневежис" (Литва) (первый матч – 2:2) – определяется соперник "Хапоэля" (Беер-Шева); "Динамо" (Батуми, Грузия) 20:00 "Тирана" (Албания) (первый матч – 1:1) – определяется соперник "Бешикташа" (Турция);

"Тирана" (Албания) (первый матч – 1:1) – определяется соперник "Бешикташа" (Турция); "Зимбру" (Молдова) 20:00 "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) (первый матч – 1:1) – определяется соперник "Фенербахче" (Турция);

"Ла-Фиорита" (Сан-Марино) (первый матч – 1:1) – определяется соперник "Фенербахче" (Турция); "Гьиллани" (Косово) 21:00 "Прогресс" (Люксембург) (первый матч – 2:2) – определяется соперник "Мидтьюлланна" (Дания);

"Прогресс" (Люксембург) (первый матч – 2:2) – определяется соперник "Мидтьюлланна" (Дания); "Крузейдерс" (Северная Ирландия) 22:00 "Хака" (Финляндия) (первый матч – 2:2) – определяется соперник "Русенборга" (Норвегия).

У восьми команд раунда более высокий личный рейтинг, чем у "Днепра-1". Это означает, что в случае выхода этих команд в групповой раунд, они будут мешать "Днепру-1" (если он тоже там окажется) повыситься в корзине при жеребьевке групп. Выгодным будет вылет этих команд (в парах обозначены не жирным) (одна пара – это "Дила" - ДАК-1904, указанная выше).

"Биркиркара" (Мальта) 18:00 "Марибор" (первый матч – 1:1);

"Марибор" (первый матч – 1:1); "Неман" (Беларусь) 21:00 "Вадуц" (Лихтенштейн) (первый матч – 2:1);

"Вадуц" (Лихтенштейн) (первый матч – 2:1); "Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Дюделанж" (Люксембург) (первый матч – 1:2);

"Дюделанж" (Люксембург) (первый матч – 1:2); "Дандолк" (Ирландия) 21:45 "Мегпис" (Гибралтар) (первый матч – 0:0);

(первый матч – 0:0); "Викингур" (Исландия) 21:45 "Рига" (Латвия) (первый матч – 0:2);

"Рига" (Латвия) (первый матч – 0:2); "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс) 21:45 "Шкендия" (Северная Македония) (первый матч – 0:1);

"Шкендия" (Северная Македония) (первый матч – 0:1); "Влазния" (Албания) 21:45 "Линфилд" (Северная Ирландия) (первый матч – 1:3).

По такому же принципу эти же команды могут понижать корзину "Ворсклы". Но не только эти. Добавляются еще одиннадцать игровых пар, сеяные команды у которых имеют более низкий рейтинг от "Динпра-1", но более высокий – чем у "Ворсклы". Нужен вылет именно сеяных участников (в парах обозначены не жирным). Одна такая пара указана выше ("Хонка" - "Тобол").

"Пайде" (Эстония) 18:30 Б36 Торсхавн (Фарерские острова) (первый матч – 0:0);

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) (первый матч – 0:0); "Транс" (Эстония) 18:30 "Пьюник" (Армения) (первый матч – 0:2);

"Пьюник" (Армения) (первый матч – 0:2); РФШ (Латвия) 18:30 "Македония ГП" (Северная Македония) (первый матч – 1:0);

(первый матч – 1:0); "Левадия" (Эстония) 19:45 "Жилина" (Словакия) (первый матч – 1:2);

(первый матч – 1:2); "Эгнатия" (Албания) 21:00 "Арарат-Армения" (Армения) (первый матч – 1:1);

"Арарат-Армения" (Армения) (первый матч – 1:1); "Арсенал" (Тиват, Черногория) 21:30 "Алашкерт" (Армения) (первый матч – 1:1);

"Алашкерт" (Армения) (первый матч – 1:1); "Гленторан" (Северная Ирландия) 21:30 "Гзира" (Мальта) (первый матч – 2:2);

"Гзира" (Мальта) (первый матч – 2:2); "Космос" (Сан-Марино) 21:45 "Сутьеска" (Черногория) (первый матч – 0:1);

"Сутьеска" (Черногория) (первый матч – 0:1); "Шкупи" (Северная Македония) 22:00 "Хегельман" (Литва) (первый матч – 5:0);

(первый матч – 5:0); "Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Торпедо" (Грузия) (первый матч – 2:2).

Остальные матчи:

"Европа" (Гибралтар) 18:00 "Дукаджини" (Косово) (первый матч – 1:2);

"Дукаджини" (Косово) (первый матч – 1:2); "Санта Колома" (Андорра) 18:00 "Пеннибонт" (Уэльс) (первый матч – 1:1);

"Пеннибонт" (Уэльс) (первый матч – 1:1); "Динамо" (Минск, Беларусь) 20:00 "Железничар" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 2:2);

"Железничар" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 2:2); "Викингур" (Фарерские острова) 21:00 "Интер Эскальдес" (Андорра) (первый матч – 1:2);

"Интер Эскальдес" (Андорра) (первый матч – 1:2); "Коннас Кэй" (Уэльс) 21:00 "Акурейри" (Исландия) (первый матч – 0:2);

"Акурейри" (Исландия) (первый матч – 0:2); "Дерри Сити" (Северная Ирландия) 21:45 ХБ Торсхавн (Фарерские острова) (первый матч – 0:0).