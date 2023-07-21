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Украинские арбитры обслужат матч Лиги конференций ПАОК - Бейтар

Лига конференций
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Главным будет Николай Балакин

Украинские арбитры обслужат матч Лиги конференций ПАОК - Бейтар

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Украинская бригада арбитров обслужит матч второго раунда квалификации Лиги конференций ПАОК (Греция) - "Бейтар" (Израиль)

Главным рефери матча назначен Николай Балакин.

На линиях ему помогут Александр Корнийко и Виктор Нижник. Четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин.

Добавим, что встреча состоится 27 июля и начнется в 20:30 по киевскому времени.

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В статье: Николай Балакин
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Источник:
УАФ

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