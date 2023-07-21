Украинские арбитры обслужат матч Лиги конференций ПАОК - Бейтар

Украинская бригада арбитров обслужит матч второго раунда квалификации Лиги конференций ПАОК (Греция) - "Бейтар" (Израиль)

Главным рефери матча назначен Николай Балакин.

На линиях ему помогут Александр Корнийко и Виктор Нижник. Четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин.

Добавим, что встреча состоится 27 июля и начнется в 20:30 по киевскому времени.