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Украинские арбитры обслужат матч Лиги конференций ПАОК - Бейтар
Главным будет Николай Балакин
Фото: СК Днепр-1
Украинская бригада арбитров обслужит матч второго раунда квалификации
Главным рефери матча назначен Николай Балакин.
На линиях ему помогут Александр Корнийко и Виктор Нижник. Четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин.
Добавим, что встреча состоится 27 июля и начнется в 20:30 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
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