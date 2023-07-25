Лига конференций. Победы албанцев, косоваров и Желизко, драма на Мальте

Второй раунд квалификации Лиги конференций - это 106 команд, разделенных на 53 противостояния. В каждом - по два матча. Победители пар выйдут в третий раунд квалификации, проигравшие - покинут еврокубки.

Украину на этой стадии представит полтавская "Ворскла" - она померяется силами с грузинской "Дилой".

На этой неделе, 25-27 июля, проходят первые матчи второго раунда; ответные поединки состоятся через 7 дней.

В Лиге конференций сегодня без больших сенсаций, но и разгромов только два. Первый устроила "Валмиера" над любителями из Сан-Марино; наш Иван Желизко отбегал за латышей все 90 минут.

Второй погром на счету косовских "Балкани", но здесь с прогнозами стоит еще подождать. Ранее команда из Теранде уже била дома в ЛЧ "Лудогорец" 2:0, после чего в гостях развалилась - 0:4.

Ну, а самый эмоциональный момент дня случился на Мальте, где местные "Спартанс" вырвали победу над "Динамо Тбилиси" на последней секунде матча. Мы не шутим - даже камеры не поймали победный удар, ведь были направлены на арбитра! Ну, и касательно автора гола Джозефа Мбонга, то он нам знаком. Месяц назад этот вингер порядочно измотал сборную Украины в отборе к Евро. Кажется, ему пора на повышение.

Hamrun Spartans FC 2-1 Dinamo Tbilisi, Joseph Mbong pic.twitter.com/cbrWrg2o1y — Groca (@Groca54036) July 25, 2023

"Атлетик Эскальдес" (Андорра) - "Партизани" (Албания) - 0:1

Гол: Мба, 53

"Нью Сейнтс" (Уэльс) - "Свифт Эсперанж" (Люксембург) - 1:1

Гол: Холден, 74 - Симау Мартинш, 14

"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Динамо Тбилиси" (Грузия) - 2:1

Голы: Мбонг, 81, 90+8 - Марушич, 59

"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Валмиера" (Латвия) - 0:3

Голы: Мена, 31, 53, Ндойе, 47

"Балкани" (Косово) - "Ларн" (Северная Ирландия) - 3:0

Голы: Ррахмани, 26 (с пенальти), Крюэзиу, 32, Грипши, 67