Лига конференций. Безус феерит за Омонию, пушка Зотько, полуфиналист в шаге от вылета

Второй раунд квалификации Лиги конференций - это 106 команд, разделенных на 53 противостояния. В каждом - по два матча. Победители пар выйдут в третий раунд квалификации, проигравшие - покинут еврокубки.

Украину на этой стадии представит полтавская "Ворскла" - она померяется силами с грузинской "Дилой".

На этой неделе, 25-27 июля, проходят первые матчи второго раунда; ответные поединки состоятся через 7 дней.

В стартовых матчах дня в Лиге конференций немногим клубам удалось решить все вопросы. Только "Буде-Глимт", "Актобе", "Маккаби" и освободившийся от Черчесова "Ференцварош" могут спать спокойно перед ответками.

В остальном - равные, тяжелые матчи, причем во многих местах против футбола была погода. "Легия", например, играла в Шимкенте при +37.

Главная сенсация дня - домашнее поражение "Базеля" от "Тобола". Полуфиналист минувшего розыгрыша решил забросать казахов шапками, и в результате схлопотал три гола и два удаления. Собраться надо роттен-блау, и то немедленно!

Противостояние "Ариса" с "Араратом-Арменией", где определяется будущий соперник "Динамо", продолжает таить интригу, хотя, конечно, гостевая ничья дарит поул-позишн более статусным грекам.

Касательно наших, то отмечаем прежде всего геройства Романа Безуса - наш хавбек оформил хет-трик за "Омонию", реализовав два штрафных и пенальти. Против куража украинца у "Габалы" просто не было шансов, хотя Аюб Аллах и очень старался.

Roman Bezus with a belter as Omonoia level the score at Gabala. 1-1.@ZoryaLondonsk pic.twitter.com/0XhGiigT9G