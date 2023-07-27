Лига конференций. Безус феерит за Омонию, пушка Зотько, полуфиналист в шаге от вылета

Второй раунд квалификации Лиги конференций - это 106 команд, разделенных на 53 противостояния. В каждом - по два матча. Победители пар выйдут в третий раунд квалификации, проигравшие - покинут еврокубки.

Украину на этой стадии представит полтавская "Ворскла" - она померяется силами с грузинской "Дилой".

На этой неделе, 25-27 июля, проходят первые матчи второго раунда; ответные поединки состоятся через 7 дней.

В стартовых матчах дня в Лиге конференций немногим клубам удалось решить все вопросы. Только "Буде-Глимт", "Актобе", "Маккаби" и освободившийся от Черчесова "Ференцварош" могут спать спокойно перед ответками.

В остальном - равные, тяжелые матчи, причем во многих местах против футбола была погода. "Легия", например, играла в Шимкенте при +37.

Главная сенсация дня - домашнее поражение "Базеля" от "Тобола". Полуфиналист минувшего розыгрыша решил забросать казахов шапками, и в результате схлопотал три гола и два удаления. Собраться надо роттен-блау, и то немедленно!

Противостояние "Ариса" с "Араратом-Арменией", где определяется будущий соперник "Динамо", продолжает таить интригу, хотя, конечно, гостевая ничья дарит поул-позишн более статусным грекам.

Касательно наших, то отмечаем прежде всего геройства Романа Безуса - наш хавбек оформил хет-трик за "Омонию", реализовав два штрафных и пенальти. Против куража украинца у "Габалы" просто не было шансов, хотя Аюб Аллах и очень старался.

Roman Bezus with a belter as Omonoia level the score at Gabala. 1-1.@ZoryaLondonsk pic.twitter.com/0XhGiigT9G — THIS IS MAPPA: A CYPRIOT FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) July 27, 2023

Еще один "украинский" гол на счету Ивана Зотько из "Урарту" - вместе с Евгением Цимбалюком он помог армянам не опозориться в Румынии. Также полный матч за "Ордабасы" отбегал Евгений Макаренко; Александр Романчук провел более тайма за "Дебрецен"; Антон Братков привычно руководил обороной "Пюника"; Михаил Месхи отыграл тайм за "Кечкемет". А вот Игорь Харатин из "Легии" весь матч просидел в запасе.

Le coup-franc monstrueux d’Ivan Zotko pour Urartu !! pic.twitter.com/2Fus9BcTq1 — Le Football en VOD LXX (@VodLxx) July 27, 2023

"Ордабасы" (Казахстан) - "Легия" (Польша) - 2:2

Голы: Садовский, 13, Мбоджи, 48 - Пекхарт, 63, Крамер, 86

"Алашкерт" (Армения) - "Дебрецен" (Венгрия) - 0:1

Гол: Лончар, 50

"Арарат-Армения" (Армения) - "Арис" (Греция) - 1:1

Голы: Эза, 11 - Пальма, 20

"Интер Эскальдес" (Андорра) - "Хиберниан" (Шотландия) - 2:1

Голы: Гальего, 15, Ассубре, 71 - Ньюэлл, 90+1

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Богемианс" (Чехия) - 3:0

Голы: Гренбэк, 44, Пеллегрино, 50, Эспейорд, 90+2

"Габала" (Азербайджан) - "Омония" (Кипр) - 2:3

Голы: Аллах, 4, 62 - Безус, 45+1, 50, 80 (с пенальти)

"Гзира Юнайтед" (Мальта) - "Дюделанж" (Люксембург) - 2:0

Голы: Макула, 54, Скерри, 79

"Юргорден" (Швеция) - "Люцерн" (Швейцария) - 1:2

Голы: Лофгрен, 4 - Адеми, 29, Кадак, 82

АПОЕЛ (Кипр) - "Войводина" (Сербия) - 2:1

Голы: Квилитая, 32, Двали, 65 - Зукич, 56

"Кальмар" (Швеция) - "Пюник" (Армения) - 1:2

Голы: Тренсков, 44 - Юричич, 55, Браво, 81

"Ауда" (Латвия) - "Спартак Трнава" (Словакия) - 1:1

Голы: Режиналдо Рамирес, 60 - Коша, 7

"Виктория Пльзень" (Чехия) - "Дрита" (Косово) - 0:0

ЦСКА София (Болгария) - "Шепши" (Румыния) - 0:2

Голы: Паун, 68, Варга, 80

"Торпедо Кутаиси" (Грузия) - "Актобе" (Казахстан) - 1:4

Голы: Арабидзе, 89 - Кассим, 34 (с пенальти), Райчкович, 43, Самородов, 73, Филиппович, 90+3

"Кечкемет" (Венгрия) - "Рига" (Латвия) - 2:1

Гол: Суходовский, 52 (с пенальти), Палинкаш, 85 - Контрерас, 86

"Ференцварош" (Венгрия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 4:0

Голы: Сигер, 16, Рамирес, 32, Траоре, 47, Варга, 74

"Ворскла" (Украина) - "Дила" (Грузия) - 2:1

Голы: Фелипе Родригес, 73, Кане, 90+3 - Ковталюк, 57

"ЧФР Клуж" - "Адана Демирспор" (Турция) - 1:1

Голы: Бетанкор, 6 - Стамбули, 77

"Базель" (Швейцария) - "Тобол" (Казахстан) - 1:3

Голы: Барри, 25 - Дебле, 57 (с пенальти), Оразов, 62, Чесноков, 71

"Дифферданж" (Люксембург) - "Марибор" (Словения) - 1:0

Гол: Эрику Каштру, 25

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Петрокуб" (Молдова) - 3:0

Голы: Битон, 13, Захави, 62, Перец, 90+4

ПАОК (Греция) - "Бейтар Иерусалим" (Израиль) - 0:0

"Фарул" (Румыния) - "Урарту" (Армения) - 3:2

Голы: Белуцэ, 27, Мазилу, 45+4, Ларье, 90+5 - Максименко, 23, Зотько, 38