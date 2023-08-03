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ЛК. Дила - Ворскла 3:1. Пороблено... Или просто такой уровень

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Одно и тоже с года в год

ЛК. Дила - Ворскла 3:1. Пороблено... Или просто такой уровень

фото - ФК Ворскла

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Вопрос сегодня стоял ребром: существует или не существует проклятие "Ворсклы" в Лиге конференций? В двух предыдущих сезонах команда вылетала из второго квалификационного раунда, уступая в овертаймах. Сейчас ситуация тоже была угрожающей: преимущество после первого матча, однако только в один мяч. И выезд в Гори, где "Дила" играет агрессивно. Это были испытания для Виктора Скрипника и его тренерских амбиций.

"Ворскла" сделала смену в стартовом составе по сравнению с первым матчем, но не ожидаемую. Бацула остался в резерве, Крупский вышел в основе. Замена касалась Челядина и Скляра.

Бацула, кстати, еще в первом тайме появился на поле, ведь Фелипе получил травму. "Ворскла" больше страдала, чем играла в футбол. Не сказать, что "Дила" имела много голевых моментов, но на ворота давила постоянно. И этим заставляла ошибаться защитников и Исенко.

В одном из таких эпизодов Ковталюк как следует не сориентировался. Но в другом забил Парулава. Исенко на выходе сыграл не слишком уверенно, вторым темпом Сантос издали попал в перекладину, а Парулава был первым на добивании. "Ворскла" при этом всем почти ничего не создала впереди. Даже со стандартов, которые удавалось зарабатывать.

Вот и второй тайм "Ворскла" начала с двух угловых подряд. Но с них не было опасности. Опасность возникла позже, когда Степанюк сбросил мяч Кане в пределах штрафной площади, а тот низом сильно пробил мимо штанги.

"Ворскла" очертила амбиции завладеть инициативой, однако момент с ударом Гейла охладил пыл гостей. Темп игры значительно упал, но пожары иногда случались. К сожалению, у ворот "Ворсклы". Одну из таких погасил Исенко, когда отразил "самострел" Бацулы.

У "Ворсклы" вся острота впереди шла от Кане. Плохо, что только от него. Попытка заработать пенальти на 69-й минуте – похвальная, но привела только к желтой за симуляцию. А "Дила" тем временем спокойно забила без уловок. Просто на мастерстве Гейла, отдавшего шикарный пас, и Ковталюка, принявшего передачу из глубины, поставившего корпус, приблизившегося к воротам и пробившего мимо Исенка.

У полтавчан оставалось крайне мало времени, но они не стали затягивать, забив столь нужный гол уже через три минуты. Борьба, борьба, борьба, из которой в свободную зону вынырнул Степанюк и "покатил" мимо Кучеренко.

Перед началом матча даже овертаймы выглядели для "Ворсклы" плохим развитием событий. Однако, учитывая, как складывался поединок, это было бы успехом. Было бы, но не стало. Снова провал в защите, позволивший Гейлу выскочить лицом к лицу с Исенко и переиграть его "тонким" ударом. У "Ворсклы" шансов больше не было. Напротив, был шанс пропустить в четвертый раз, если бы Ковталюк дотянулся до мяча перед пустыми воротами.

Третий раз подряд "Ворскла" вылетает во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Пороблено… или просто такой уровень. КуПС, АИК, теперь "Дила".

Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Ответный матч
Грузия. Гори. Стадион им. Тенгиза Бурджанадзе
Арбитр в поле - Симоне Соцца (Италия)

"Дила" (Гори, Грузия) - "Ворскла" (Полтава, Украина) 3:1
Голы: Парулава 44, Ковталюк 71, Гейл 87 - Степанюк 74

Первый матч - 1:2

"Дила": Кучеренко — Читеишвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон — Жеан Виктор, Сантос, Парулава (Сардалишвили 62) — Гомис (Кухианидзе 76), Ковталюк, Гейл (Гаприндашвили 90+3)

"Ворскла": Исенко — Пердута, Чеснаков (Хрипчук 73), Сантана, Крупский (Нестеренко 56) — Фелипе (Бацула 35), Павлюк, Скляр, Кане — Юрченко (Челядін 73), Степанюк

Предупреждения: Тевзадзе 62, Чикашуа 72 (в резерве) - Павлюк 10, Сантана 60, Кане 69, Нестеренко 85

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В статье: Ворскла (Полтава) Второй квалификационный раунд Дила (Гори) Лига конференций
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Комментарии (100)
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alex.belogubko (одесса)
03.08.2023 в 22:54
в нас ВСЕ команды однодневки и только для дворового УПЛ
Ответить
0
0
miruk 81 (львів)
03.08.2023 в 22:54
Думаю після такого по зору тренер зобов'язаний піти у відставку
Ответить
+2
0
жека-киев (биг виладж)
03.08.2023 в 22:51
Нафіга рік грати чемпіонат, пхатись в ті єврокубки, а потім грати як дворова команда? Справа не в результаті. З 180 хв., в футбол грали 10 хв кінця першого матчу.Вони грали, як збіговисько набране за день до матчу.
Ответить
+3
0
antares84 (Вінниця)
03.08.2023 в 22:41
Будь-яка 5-а команда від України - це 5-е колесо до воза...
Ответить
+2
0
dalexx (Украина)
03.08.2023 в 22:40
Ворскла це щорічна ганьба українського футболу!
Ответить
+3
0
vlotko (Броди)
03.08.2023 в 22:33
Варсклі треба повернути стару назву команди.
Ответить
+3
0
Джим Слэйд (Харьков)
03.08.2023 в 22:31
Скрипника чуть ли не в сборную предлагали. Вы итоге выхватывает от грузинов, возглавляемых изгнанным из перволиговского Металлиста 1925 за профнепригодность Демченко
Ответить
+4
0
download1 (huyersk)
03.08.2023 в 22:30
Це трагедія, що ця гомонедокоманда с тренером-невдахою черговий раз потрапила в останій момент в єврокубке, щоб вчергове зганьбитися. Грузія - 47 сходинка у рейтингу УЄФА, гніди колгоспні
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+3
0
Лекарь (село Дарниця)
03.08.2023 в 22:23
Ще подивимось на Дніпро та Динамо. Щось мені підказує, що Дніпра в групі не буде, а Динамо може ще й пролізе
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 22:28
лося в жир отдадут - ваще кучер оуеет
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
03.08.2023 в 22:22
Не розумію цього хейту. Хтось сподівався на щось інше? На Жеваго з три десятки справ навішано, десь справедливо, десь - ні. Як в таких умовах перейматись командою, як її фінансувати?
Ответить
0
-2
жека-киев (биг виладж)
03.08.2023 в 22:56
Умови і бюджет в Ділі в рази менше.
Ответить
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
03.08.2023 в 22:21
Пороблено? Редакція, не смішно. Хто ще не зрозумів за стільки років, що це ФК Колгоспник, це був, є, і буде його рівень. Сезон за сезоном, одне і те саме - біганина і штовхання м'яча перед собою. Вони намагаються вдавати із себе футболістів, але те, в що вони грають, називається "кОпаний м'яч". Буцати, кОпати м'яч - не означає грати в футбол. Тим не менш, всі ці пердути, чеснакови та їм подібні роками отримують немаленькі зарплати, а вміють тільки мямлити щось на кшталт: "самі нє понімаєм как так вишло, по самоатдачє прєтензій нєт, рєбята білісь-боролісь, трєнєрА разбєрутца і в слєдующій раз ми всєм пакажєм"
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+6
-1
vanenburg (Zhytomyr)
03.08.2023 в 22:32
Згоден з тобою на 100%, просто убогий колгоспник. Питання одне, для чого ця чудо-команда з року в рік добуває місце у єврокубках
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+3
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.08.2023 в 22:36
Помилково мінуснув.
Ответить
0
0
Daddygo (Харьков)
03.08.2023 в 22:21
Дивна гра. В мене таке відчуття, що Ворскла продала гру
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+1
-1
avatar
Крестоносец. (Полтава)
03.08.2023 в 22:20
Какой же гребанный колхоз, нет слов...
Ответить
+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.08.2023 в 22:19
Побачимо чи зможе Динамо греків пройти ...
Ответить
0
0
Andrumas (Düsseldorf)
03.08.2023 в 22:19
Ворскла это прежде всего стабильность! Стабильно выходят в еврокубки, там стабильно вылетают от первого соперника...
Ответить
+5
0
Hoy1504 (Київ)
03.08.2023 в 22:18
Кждый год эти вонючие колгхозники вылетают от всех подряд мрази вонючие что б вы здохли.А как радовались когда в последнем туре забрали место в Александрии в еврокубках.
Ответить
+4
0
Джим Слэйд (Харьков)
03.08.2023 в 22:33
Справедливости ради, далеко не факт, что Александрия сыграла бы лучше. Вот Кривбасс бы как минимум Дилу прошел.
Ответить
+1
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
03.08.2023 в 22:42
Кривбас просто хорошого тренера має.
+2
0
Скачков Леонід (Рівне)
03.08.2023 в 22:18
Хай би ця недокоманда вже йшла б куди-небудь,вслід за Інгульцем.Суцільні бездарності.
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.08.2023 в 22:18
Про Інгульця ще знімуть фільм за бюджетні. Він герой...)
Ответить
+1
0
Jovan Markoski
03.08.2023 в 22:15
Колхозники снова обосрались
Ответить
+5
0
MaximSK (Киев)
03.08.2023 в 22:14
Скрипника надо в отставку после такого позора, и к сожалению все по делу Дила была сильнее нас. Уровень наших клубов с каждым годом падает увы, надо это признать
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 22:12
семйон, тебе не скажешь - не заметишь косяков, да???
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0
0
Siren05 (Мариуполь)
03.08.2023 в 22:12
Второй пошёл (блин) - "полёт нормальный!" Кто следующий?.. Что творится с нашим футболом? Ведь наши футболисты не призваны в армию и на фронт, хотя по возрасту и по здоровью очень подходят быть там. Так хотя бы своей самоотверженностью показали всем нашим болельщикам чего они стоят. Так нет же - безвольно проигрывют не самым топовым командам!
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+4
0
Грязный Гаррик (C)
03.08.2023 в 22:15
Имереков машет рукой с солнечной Греции.
Ответить
0
0
danikrom (Львів)
03.08.2023 в 22:12
В країні війна , нехватає військових, а ці фізично підготовлені хлопи " грають" у футбол.... Це що і як????
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+3
0
Термит (Київ)
03.08.2023 в 22:10
Слабка безхарактерна гра, сором...
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+6
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.08.2023 в 22:09
Ще перед матчем прапорами обмотуються, засранці.
Ответить
+3
0
Hoy1504 (Київ)
03.08.2023 в 22:08
Селюки обіграли Колгоспників
Ответить
+2
0
Грязный Гаррик (C)
03.08.2023 в 22:08
Помню Скрипника «сватали» в Сборную.)))
Ответить
+2
0
vgolovan (полтава)
03.08.2023 в 22:08
безус за омонію забив 5 голів у 2 матчах ковталюк нам забив 2 голи а ми понабирали аби кого та й плачемо гіркими сльозами - не плачте люди добрі скоро все закінчиться і посадять жеваго до допру і закінчаться гроші в команди і прийде кінець полтавському футболу
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0
0
жека-киев (биг виладж)
03.08.2023 в 22:58
вони і з грошима не грають. то нах на них витрачатись.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.08.2023 в 22:08
Воротар Ісенко - це сила((
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0
0
Грязный Гаррик (C)
03.08.2023 в 22:09
с такой защитой как Есть и Де Хеа - бессилен
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0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2023 в 22:06
А все израильские клубы прошли дальше, красавцы! Особенно Макаби Хайфа.
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 22:07
израильский ногомяч на подъёме))
Ответить
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2023 в 22:11
Ну то на уровне сборных, а так да, кадурегель не плох, особенно по такой погоде)))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 22:14
кадурегель)))))))))))))
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2023 в 22:16
Вот так: כדורגל)))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 22:17
а, ну так, конечно, понятнее, ога))
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2023 в 22:18
)))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 22:19
покажи футбольную трансляцию - подай-ка дуре гель?))
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2023 в 22:21
Ну да, прикольно получается)))
0
0
Зритель (Харьков)
03.08.2023 в 22:04
Здається, на груповій стадії єврокубків з України буде грати лише Шахтар
Ответить
0
-1
Термит (Київ)
03.08.2023 в 22:04
... і Зоря автоматом в групу проходить
Ответить
+1
0
Зритель (Харьков)
03.08.2023 в 22:10
Пардон, про Зорю забув
0
0
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scorpius (Ck)
03.08.2023 в 22:04
Мож Динамо еще проползет
Ответить
0
-1
vlotko (Броди)
03.08.2023 в 22:04
Він вже там.
Ответить
0
0
ZILI (Тернопіль)
03.08.2023 в 22:05
Ти відразу неправий, Зоря сто відсотків буде в групі тільки ще не зрозуміло якого турніру
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+3
0
Зритель (Харьков)
03.08.2023 в 22:19
Спеціально для цього цирк влаштували з виходом не заявленого гравця.
0
0
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scorpius (Ck)
03.08.2023 в 22:03
Нет слов, одни маты..
Ответить
+4
0
Siren05 (Мариуполь)
03.08.2023 в 22:03
Первый тайм - чистый позор! Второй тайм - " ну не шмогла!"
Ответить
+4
0
Скачков Леонід (Рівне)
03.08.2023 в 22:03
Хіба це команда?Це якесь порно.Фізики ніякої.Всі єдиноборства програвались.Ні пас віддати,ні вдарити.ЖАХ!
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+5
0
Грязный Гаррик (C)
03.08.2023 в 22:03
Скрипник «Ребята старались,неповезло.Набрались опыта.В следующий раз может нам повезёт»
Ответить
+4
0
svital (Poltava)
03.08.2023 в 22:01
Повинет констатувати, що гравці, що тренер, одного рівня - "ніякого"!!!
Ответить
+4
0
alex.belogubko (одесса)
03.08.2023 в 22:01
и эти обделались -кто следующий --как вошли так и вышли стадо баранов
Ответить
+1
-1
vlotko (Броди)
03.08.2023 в 22:01
"Нам такой футбол ненужен " і така команда і такий суддя.
Ответить
0
0
Матч Футболович
03.08.2023 в 22:00
Ну й мотлох від нас в єврокубках... Ворскла - це вічний баласт, дно їб@не. В тому році фіни, в цьому грузини... ДНО блд
Ответить
+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 22:02
у грузинов в старте 7 легов
Ответить
0
-1
sidor3 (Киев)
03.08.2023 в 22:03
У Ворсклы бразильцы из третей и четвертой лиги
0
0
Матч Футболович
03.08.2023 в 22:06
Рівень тих легів - грузинскький. В Молдові взагалі в клубах по 8-10+ іноземців - й що це каже?? Ворскла завжди від ягохось хламу вилітає в першому ж стику. В тому році мега-клуб КуУПс з Фінляндії, зараз супер Діла з Грузії - це пздц. Нах. вони потрібні в єврокубках. В цьому році вболіваю щоб Полтава посмоктала смаколика без єврокубків. Досталь цієї ганьби й баласту на який теперь очки потрібно іншим збирати.
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 22:11
это говорит об уровне украинских игроков, о 100% которых так все радеют! уровень будет только при наличии в команде сильных легов
+1
-1
Матч Футболович
03.08.2023 в 22:17
Для групових стадій ЛЧ/ЛЄ - згоден потрібні кваліфіковані леги. Для проходу КууПСА й Діли... блд, ну це пздц... ще років 10 тому вистачало наших голодних хлопців й ми не хвилювались за прохід с такими суперниками. Можна подивитись на фарери, ісландців - які без легів за останнє десятиріччя стрибнули вище голови. У нас своє кіно - поки війна сюди ніхто солідний з легів не приїде. Але навіщо всі ці академіі, дублі, чемпіонати від U-15 до U-19 коли ми не можемо пройти клуби рівня Діли((( Ворскла - потєряйся нах
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 22:21
менталитет нужно учитывать: молодые на контракты залезли, булки расслабили, а только единицы фанатиков-роботяг могут чего-то достичь
0
0
Prideman (Lviv)
03.08.2023 в 22:00
Ворсклі не можна грати в єврокубках. Клоуни, інакше не скажеш. В першому матчі сонні пішки по полю ходили, поки не пропустили. Висновків ніяких не зробили. Сьогодні знову. Гра тупо на відбій, центр поля перейти бояться, ніби грають не з грузинами, а з командою з топ чемпіонату. І головне, без ніякого бажання грати в футбол. По завершенні чемпіонату так говорили що вони хочуть грати в ЛК. Серйозно?) В останньому турі виграти в Шахтаря, щоб що? Щоб отак зганьбитися? Краще би Олександрія грала.
Ответить
+8
0
Romerik (YNWA)
03.08.2023 в 22:01
У нас крім двох "грандів" нікому не можна грати в єврокубках))
Ответить
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2023 в 22:03
Не можна чи не потрiбно?
0
0
Prideman (Lviv)
03.08.2023 в 22:03
)))в мене теж була така думка...але Олександрія достойно грала....принаймні не влітала від команд рівня фінів та грузинів. Зоря теж хоч якісь очки брала.
+1
0
Prideman (Lviv)
03.08.2023 в 22:08
Не можна, не потрібно...суті це не міняє
0
0
Грязный Гаррик (C)
03.08.2023 в 22:00
Просто подонки...Так играть в такое время для страны.Отправьте этих стариков Чеснакова,Пердуту,Бацулу,Скляра на пенсию...0 без палочки...с молодежи один Исенко похож на игрока...Надеюсь Ворскла больша никогда не выйдет в ЕК...Против них в каждой игре...Позор...
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+5
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
03.08.2023 в 22:03
Ісенко, дійсно, лише СХОЖИЙ на гравця. Насправді ж, лузер, що привіз 2 голи в далеко не найскладніших ситуаціях.
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+1
0
Грязный Гаррик (C)
03.08.2023 в 22:04
Ну по сравнению с Нестеренко,Челяниным и всем прочим - Исенко неплохой,18 лет вроде парню.
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.08.2023 в 22:10
Вродє 20, це вже мужик. Повинен бути.
0
0
sidor3 (Киев)
03.08.2023 в 21:59
Я подсчитал 75 процентов Исаенко не правильно выбирал позицию в воротах. Как можно с таким вратарем играть в Еврокубках. Слава богу в следующем году будет игра четыре команды а через год три. А ты мы и Андоре Сан Марино проигрывать будем.
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 22:00
зато пенальти хорошо берёт))
Ответить
0
-1
sidor3 (Киев)
03.08.2023 в 22:02
Один раз
+1
0
avatar
Беркут88 (Тернопіль)
03.08.2023 в 22:15
Наступного сезону все ще буде 5 клубів в єврокубках, але 4 не за горами. Три не буде.
Ответить
0
0
sidor3 (Киев)
03.08.2023 в 22:29
до 26 места в рейтинге не так и далеко.
0
0
sidor3 (Киев)
03.08.2023 в 22:33
в этом сезоне нас обойдут как минимум шесть стран у нас минус 7200. В следующем году мы будем 24
0
0
avatar
Беркут88 (Тернопіль)
03.08.2023 в 22:44
Місце в таблиці коефіціентів визначає кількість клубів в Європі не на наступний сезон, а ЧЕРЕЗ сезон. Що дає 26 місце? 4 клуби з 16 місця і нижче, три клуби з 51 місця і нижче (формат єврокубків трохи змінюється наступного сезону).
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Romerik (YNWA)
03.08.2023 в 21:59
Традиції порушувати не можна. Завжди має бути у нас команда, яка злиється від повного дна. Це канон
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2023 в 21:59
А ДД-1?
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Romerik (YNWA)
03.08.2023 в 22:00
Побачимо
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2023 в 21:59
ПОЗОР!!! Кучка деревянных вместе с тренером! Ни мысли, ни желания, ни умения. УРОДЫ!!!
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+4
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.08.2023 в 21:58
Єто какой-то позор! Заслужено.
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Footballers (Умань)
03.08.2023 в 21:58
Ворскла знов програла футбол.Всі 3 гола воротар кудись біг в невідомому напрямку...
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oleg dynamo (львівська)
03.08.2023 в 21:57
пів поля летить мяч,нападник бере на груди і влітає в штрафну і забиває третій гол,,,про що можна далі писати?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 21:56
кузю сбивали в штрафной
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С.Карпович. (Ланівці)
03.08.2023 в 21:58
Ну і що?Збивали то збивали.Вже яка різниця.Мордою по газону Ворсклу повозили,тай все.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 21:59
игра по-другому пошла бы
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2023 в 22:01
Это не причина проигрыша
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 22:03
в футболе мелочей не бывает - каждый эпизод влияет на игру
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Hoy1504 (Київ)
03.08.2023 в 22:09
Придурок
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2023 в 22:16
хлебало завали своё вонючее, утырок!
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Hoy1504 (Київ)
03.08.2023 в 22:21
Там одному дёргнули за яйцо в штрафной во втором тайме и не дали пенальти придурок
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С.Карпович. (Ланівці)
03.08.2023 в 21:56
Позор за позором.То капєц.
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