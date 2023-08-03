ЛК. Дила - Ворскла 3:1. Пороблено... Или просто такой уровень

Вопрос сегодня стоял ребром: существует или не существует проклятие "Ворсклы" в Лиге конференций? В двух предыдущих сезонах команда вылетала из второго квалификационного раунда, уступая в овертаймах. Сейчас ситуация тоже была угрожающей: преимущество после первого матча, однако только в один мяч. И выезд в Гори, где "Дила" играет агрессивно. Это были испытания для Виктора Скрипника и его тренерских амбиций.

"Ворскла" сделала смену в стартовом составе по сравнению с первым матчем, но не ожидаемую. Бацула остался в резерве, Крупский вышел в основе. Замена касалась Челядина и Скляра.

Бацула, кстати, еще в первом тайме появился на поле, ведь Фелипе получил травму. "Ворскла" больше страдала, чем играла в футбол. Не сказать, что "Дила" имела много голевых моментов, но на ворота давила постоянно. И этим заставляла ошибаться защитников и Исенко.

В одном из таких эпизодов Ковталюк как следует не сориентировался. Но в другом забил Парулава. Исенко на выходе сыграл не слишком уверенно, вторым темпом Сантос издали попал в перекладину, а Парулава был первым на добивании. "Ворскла" при этом всем почти ничего не создала впереди. Даже со стандартов, которые удавалось зарабатывать.

Вот и второй тайм "Ворскла" начала с двух угловых подряд. Но с них не было опасности. Опасность возникла позже, когда Степанюк сбросил мяч Кане в пределах штрафной площади, а тот низом сильно пробил мимо штанги.

"Ворскла" очертила амбиции завладеть инициативой, однако момент с ударом Гейла охладил пыл гостей. Темп игры значительно упал, но пожары иногда случались. К сожалению, у ворот "Ворсклы". Одну из таких погасил Исенко, когда отразил "самострел" Бацулы.

У "Ворсклы" вся острота впереди шла от Кане. Плохо, что только от него. Попытка заработать пенальти на 69-й минуте – похвальная, но привела только к желтой за симуляцию. А "Дила" тем временем спокойно забила без уловок. Просто на мастерстве Гейла, отдавшего шикарный пас, и Ковталюка, принявшего передачу из глубины, поставившего корпус, приблизившегося к воротам и пробившего мимо Исенка.

У полтавчан оставалось крайне мало времени, но они не стали затягивать, забив столь нужный гол уже через три минуты. Борьба, борьба, борьба, из которой в свободную зону вынырнул Степанюк и "покатил" мимо Кучеренко.

Перед началом матча даже овертаймы выглядели для "Ворсклы" плохим развитием событий. Однако, учитывая, как складывался поединок, это было бы успехом. Было бы, но не стало. Снова провал в защите, позволивший Гейлу выскочить лицом к лицу с Исенко и переиграть его "тонким" ударом. У "Ворсклы" шансов больше не было. Напротив, был шанс пропустить в четвертый раз, если бы Ковталюк дотянулся до мяча перед пустыми воротами.

Третий раз подряд "Ворскла" вылетает во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Пороблено… или просто такой уровень. КуПС, АИК, теперь "Дила".

Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Ответный матч

Грузия. Гори. Стадион им. Тенгиза Бурджанадзе

Арбитр в поле - Симоне Соцца (Италия)

"Дила" (Гори, Грузия) - "Ворскла" (Полтава, Украина) 3:1

Голы: Парулава 44, Ковталюк 71, Гейл 87 - Степанюк 74

Первый матч - 1:2

"Дила": Кучеренко — Читеишвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон — Жеан Виктор, Сантос, Парулава (Сардалишвили 62) — Гомис (Кухианидзе 76), Ковталюк, Гейл (Гаприндашвили 90+3)

"Ворскла": Исенко — Пердута, Чеснаков (Хрипчук 73), Сантана, Крупский (Нестеренко 56) — Фелипе (Бацула 35), Павлюк, Скляр, Кане — Юрченко (Челядін 73), Степанюк

Предупреждения: Тевзадзе 62, Чикашуа 72 (в резерве) - Павлюк 10, Сантана 60, Кане 69, Нестеренко 85