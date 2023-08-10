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Яремчук прервал безголевую серию из 19 матчей. Он забил Акюрейри в квалификации ЛК – Видео

Лига конференций
(1 голосов)

Последний гол был в октябре прошлого года

Яремчук прервал безголевую серию из 19 матчей. Он забил Акюрейри в квалификации ЛК – Видео

Фото: Club Brugge K.V

Новина українською

Роман Яремчук забил в ворота "Акюрейри" в третьем раунде квалификации Лиги конференций за "Брюгге" (5:1). Это первый гол украинца за 19 матчей.

Роман вышел на поле после перерыва, заменив Игора Тьяго и поразил ворота на 77-ой минуте встречи.

В последний раз Роман забивал на клубном уровне в ворота "Сент-Трейдена" (3:0) в октябре 2022-го. В общей сложности это 3-ий мяч Романа за почти год в "Брюгге". Украинец за это время провел 29 матчей за бельгийский клуб.

Club Brugge [5]-1 KA - Roman Yaremchuk 77'
by u/4gjdtokurwa in soccer
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В статье: Роман Яремчук Брюгге Лига конференций
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