Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук прервал безголевую серию из 19 матчей. Он забил Акюрейри в квалификации ЛК – Видео
Последний гол был в октябре прошлого года
Фото: Club Brugge K.V
Роман Яремчук забил в ворота "Акюрейри" в третьем раунде квалификации Лиги конференций за "Брюгге" (5:1). Это первый гол украинца за 19 матчей.
Роман вышел на поле после перерыва, заменив Игора Тьяго и поразил ворота на 77-ой минуте встречи.
В последний раз Роман забивал на клубном уровне в ворота "Сент-Трейдена" (3:0) в октябре 2022-го. В общей сложности это 3-ий мяч Романа за почти год в "Брюгге". Украинец за это время провел 29 матчей за бельгийский клуб.
Club Brugge [5]-1 KA - Roman Yaremchuk 77'
by u/4gjdtokurwa in soccer
Популярное сейчас
- Славия - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
- AS раскрыл имена вратарей, которые могут заменить травмированного Куртуа
- Тибо Куртуа порвал крестообразные связки колена
- Матчи Динамо и Днепра-1 в еврокубках, старт АПЛ, Испании и Франции. Расписание футбола на 7 - 13 августа
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО