Яремчук прервал безголевую серию из 19 матчей. Он забил Акюрейри в квалификации ЛК – Видео

Роман Яремчук забил в ворота "Акюрейри" в третьем раунде квалификации Лиги конференций за "Брюгге" (5:1). Это первый гол украинца за 19 матчей.

Роман вышел на поле после перерыва, заменив Игора Тьяго и поразил ворота на 77-ой минуте встречи.

В последний раз Роман забивал на клубном уровне в ворота "Сент-Трейдена" (3:0) в октябре 2022-го. В общей сложности это 3-ий мяч Романа за почти год в "Брюгге". Украинец за это время провел 29 матчей за бельгийский клуб.