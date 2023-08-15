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Динамо проиграло Арису 0:1. Ранее киевляне четырежды шли дальше после неудачи в первой игре двухматчевого противостояния

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Еврокубковая статистика

Динамо проиграло Арису 0:1. Ранее киевляне четырежды шли дальше после неудачи в первой игре двухматчевого противостояния

ФК Динамо

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 17-го августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций. "Динамо" сыграет против греческого "Ариса" в Бухаресте, попытавшись отыграть отставание в один мяч. Именно со счетом 0:1 "Динамо" неделю назад проиграло в Салониках.

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Ранее в истории выступлений "Динамо" в еврокубках (под флагом Независимой Украины) было четыре случая, когда команда проходила дальше после неудачи в первой игре двухматчевого противостояния на вылет. Примечательно, что во всех четырех случаях поражение в первом матче, как и сейчас, было с минимальным счетом.

Сезон 1998/99. Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

  • Первый матч: "Динамо" (Украина) – "Спарта" (Чехия) 0:1
  • Второй матч: "Спарта" (Чехия) - "Динамо" (Украина) 0:1; пен. 1:3

Сезон 2004/05. Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

  • Первый матч: "Динамо" (Украина) – "Трабзонспор" (Турция) 1:2
  • Второй матч: "Трабзонспор" (Турция) – "Динамо" (Киев) 0:2

Сезон 2014/15. 1/16-я финала Лиги Европы

  • Первый матч: "Генгам" (Франция) – "Динамо" (Украина) 2:1
  • Второй матч: "Динамо" (Украина) – "Генгам" (Франция) 3:1

Сезон 2014/15. 1/8 финала Лиги Европы

  • Первый матч: "Эвертон" (Англия) – "Динамо" (Украина) 2:1
  • Второй матч: "Динамо" (Украина) – "Эвертон" (Англия) 5:2

Матч "Динамо" – "Арис" состоится 17-го августа 2023-го года в 20:00. Победитель пары в следующем раунде выходит на победителя пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан) (первый матч – 3:1).

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В статье: Динамо (Киев) Третий квалификационный раунд Лига конференций
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Комментарии (1)
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AntinBandera (Leopolis)
15.08.2023 в 15:28
Четвер не 15 серпня
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