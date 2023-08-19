Тренер Бешикташа – о Динамо: Они знают нас, у них хорошая команда

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш после победы над "Нефтчи" в третьем раунде квалификации Лиги конференций прокомментировал следующего соперника в этом еврокубке – киевское "Динамо".

"Сейчас посмотрим на матч Динамо. Мы сыграем в другую игру. Надеюсь, мы обыграем киевлян и пройдем дальше”, - сказал Гюнеш.

Также турок выделил главного тренера киевлян Мирчу Луческу.

“Луческу – ценный тренер, хорошо знающий турецкий футбол. Он успешно руководит киевским "Динамо". Я приветствую его, они прошли “Арис”. Нас ждет тяжелый матч. Они знают нас, у них хорошая команда. Мы хотим выйти в групповой этап”, – добавил тренер стамбульцев.

Первый поединок команды проведут в Бухаресте 24 августа. Ответный матч запланирован на 31 августа в Стамбуле.