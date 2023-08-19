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Тренер Бешикташа – о Динамо: Они знают нас, у них хорошая команда

Лига конференций
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Проявил уважение к команде, и к Мирче Луческу в частности

Тренер Бешикташа – о Динамо: Они знают нас, у них хорошая команда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш после победы над "Нефтчи" в третьем раунде квалификации Лиги конференций прокомментировал следующего соперника в этом еврокубке – киевское "Динамо".

"Сейчас посмотрим на матч Динамо. Мы сыграем в другую игру. Надеюсь, мы обыграем киевлян и пройдем дальше”, - сказал Гюнеш.

Также турок выделил главного тренера киевлян Мирчу Луческу.

“Луческу – ценный тренер, хорошо знающий турецкий футбол. Он успешно руководит киевским "Динамо". Я приветствую его, они прошли “Арис”. Нас ждет тяжелый матч. Они знают нас, у них хорошая команда. Мы хотим выйти в групповой этап”, – добавил тренер стамбульцев.

Первый поединок команды проведут в Бухаресте 24 августа. Ответный матч запланирован на 31 августа в Стамбуле.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шенол Гюнеш Бешикташ
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Источник:
Haber7

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