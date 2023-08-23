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Бланко не сыграет в первом матче против Спартака Трнава

Лига конференций
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У полузащитника мышечное повреждение

Бланко не сыграет в первом матче против Спартака Трнава

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" не сможет рассчитывать на четверых игроков в первом матче плей-офф раунда Лиги конференций против "Спартака" Трнавы, пишет ТаТоТаке.

Полузащитник Доминго Бланко получил мышечное повреждение неделю назад перед ответным матчем ЛЕ со "Славией". Кроме аргентинского хавбека точно не сыграют голкипер Евгений Волынец (последствия сотрясения мозга), полузащитники Максим Третьяков (разрыв крестообразной связки) и Владимир Танчик (дисквалификация).

Однако поехал с командой Денис Мирошниченко, который находился в лазарете.

Матч "Спартак" Трнава - "Днепр-1" состоится сегодня и начнется в 19:30.

Ранее была информация, что Бланко в ближайшее время может покинуть "Днепр-1".

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В статье: Владимир Танчик Денис Мирошниченко Евгений Волынец Спартак (Трнава) Максим Третьяков СК Днепр-1 Доминго Бланко
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Источник:
ТаТоТаке

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