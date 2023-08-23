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Стало известно, в какой форме Днепр-1 сыграет против Спартака Трнава
Начало - в 19:30
Фото: СК Дніпро-1
Сегодня, 23 августа, "Днепр-1" проведет первый матч плей-офф раунда Лиги конференций против "Спартака" Трнава.
На утреннем совещании были утверждены цвета формы, в которых сыграют команды. Днепряне выйдут на поле в желтом комплекте (вратарь сыграет в бордовом). Словаки будут в черной экипировке (вратарь - в оранжевом).
На поединке в Трнаве ожидаются заполненные трибуны - всего на стадионе "Антона Малатинского" будут присутствовать более 16 тысяч зрителей.
Напомним, матч начнется в 19:30 по киевскому времени.
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