Стало известно, в какой форме Днепр-1 сыграет против Спартака Трнава

Сегодня, 23 августа, "Днепр-1" проведет первый матч плей-офф раунда Лиги конференций против "Спартака" Трнава.

На утреннем совещании были утверждены цвета формы, в которых сыграют команды. Днепряне выйдут на поле в желтом комплекте (вратарь сыграет в бордовом). Словаки будут в черной экипировке (вратарь - в оранжевом).

На поединке в Трнаве ожидаются заполненные трибуны - всего на стадионе "Антона Малатинского" будут присутствовать более 16 тысяч зрителей.

Напомним, матч начнется в 19:30 по киевскому времени.