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Стало известно, в какой форме Днепр-1 сыграет против Спартака Трнава

Лига конференций
(1 голосов)

Начало - в 19:30

Стало известно, в какой форме Днепр-1 сыграет против Спартака Трнава

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Сегодня, 23 августа, "Днепр-1" проведет первый матч плей-офф раунда Лиги конференций против "Спартака" Трнава.

На утреннем совещании были утверждены цвета формы, в которых сыграют команды. Днепряне выйдут на поле в желтом комплекте (вратарь сыграет в бордовом). Словаки будут в черной экипировке (вратарь - в оранжевом).

На поединке в Трнаве ожидаются заполненные трибуны - всего на стадионе "Антона Малатинского" будут присутствовать более 16 тысяч зрителей.

Напомним, матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

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В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1
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