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С Горбуновым, но без Бланко. Днепр-1 огласил стартовый состав на матч со Спартаком (Трнава)

Лига конференций
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Стартовые составы команд

С Горбуновым, но без Бланко. Днепр-1 огласил стартовый состав на матч со Спартаком (Трнава)

scdnipro1.com.ua

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Сегодня, 17 августа, "Днепр-1" в Словакии проведет свой условно выездной, первый матч Лиги конференций против местного "Спартака".

Матч начнется в 19:30, уже известны стартовые составы команд.

"Днепр-1": Кинарейкин - Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Кравец - Бабенко, Рубчинский, Пихалёнок - Горбунов, Леднев - Гуцуляк

Запасные: Валеф, Пурита, Горин, Филиппов, Когут, Каплиенко, Кивинда, Танчик, Пасич, Пирес, Билл.

"Спартак" (Трнава): Токач - Коштра, Штетина, Коша, Микович - Буката, Зелькович, Прохазка - Офори, Джуричич, Даниэл

Запасные: Русов, Вантруба, Горосито, Компан-Брезник, Штефаник, Азанго, Уйлаки, Пенья, Шулек, Ристовски, Осени, Боинович

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1
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