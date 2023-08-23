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С Горбуновым, но без Бланко. Днепр-1 огласил стартовый состав на матч со Спартаком (Трнава)
Стартовые составы команд
scdnipro1.com.ua
Сегодня, 17 августа, "
Матч начнется в 19:30, уже известны стартовые составы команд.
"Днепр-1": Кинарейкин - Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Кравец - Бабенко, Рубчинский, Пихалёнок - Горбунов, Леднев - Гуцуляк
Запасные: Валеф, Пурита, Горин, Филиппов, Когут, Каплиенко, Кивинда, Танчик, Пасич, Пирес, Билл.
"Спартак" (Трнава): Токач - Коштра, Штетина, Коша, Микович - Буката, Зелькович, Прохазка - Офори, Джуричич, Даниэл
Запасные: Русов, Вантруба, Горосито, Компан-Брезник, Штефаник, Азанго, Уйлаки, Пенья, Шулек, Ристовски, Осени, Боинович
Напомним, что UA-Футбол проведет
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