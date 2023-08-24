Уже знаком нам. Португалец рассудит ответный матч Бешикташ - Динамо

УЕФА назначил бригаду судей на ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между турецкий "Бешикташем" и киевским "Динамо".

Главным рефери будет 35-летний португалец Жоау Пиньейру. Ему будут помогать его соотечественники Бруну Алвеш Жезуш и Лусиану Майя. Четвертый арбитр - Клаудиу Перейра.

Ответный матч состоится в следующий четверг, 31 августа. Начало встречи в – 21:00 по киевскому времени.

Заметим, что Жоау Пиньейру уже знаком украинским болельщиками. Он обслуживал матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" - "Сент-Этьен" (2:2) в 2019 году, а также поединок 1/4 финала Евро-2023 U-21 Франция - Украина (1:3).