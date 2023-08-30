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Днепр-1 - Спартак (Трнава). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Днепр-1 - Спартак (Трнава): Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.08.2023 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий
"Днепр-1" в этих еврокубках прошел трудный, и вообще бесславный путь. Вице-чемпион Украины уже вылетел из двух турниров, не одержав ни одной победы в четырех матчах. Даже в пяти, ведь первый матч со "Спартаком" из Трнавы закончился вничью 1:1. И вот последний шаг, последний шанс оказаться в групповом этапе.
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Для этого нужно не проиграть словакам – то есть выиграть или быть успешнее в серии пенальти. Удастся ли? Вопрос пока без ответа. Но узнаем в четверг, 31-го августа, в 21:00, когда начнется ответный матч между "Днепр-1" и "Спартаком" (Трнава).
Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит общедоступный телеканал УНИАН. Также можно смотреть на YouTube-канале FootballHab.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре UA-Футбол. Там будет текстовая онлайн-трансляция.
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