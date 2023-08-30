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Луческу - о матче с Бешикташем: Давление трибун может сильно повлиять на игру наших футболистов
Динамо в Стамбуле сыграет с Бешикташем
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного поединка плей-офф раунда
- Мистер, мы рады вас снова видеть здесь, в Стамбуле. Вы прекрасно знаете, какая атмосфера всегда властвует на трибунах этого стадиона. Как будете настраивать игроков к игре при такой атмосфере?
– Болельщики "Бешикташа" замечательные, невероятные. Атмосфера здесь всегда фантастическая. Они не только гонят вперед свою команду, но и оказывают давление на соперников. Они вносят свой вклад в успехи команды.
Наверное, нужно показать нашим игрокам, что произошло во время матча "Бешикташа" с "Лейпцигом", когда один игрок покинул поле из-за того, что не мог продолжить играть за такого шума на трибунах. У нас много молодых игроков, не игравших на этом уровне, в таких условиях. Последние два года мы играли при пустых трибунах, поэтому я бы не хотел, чтобы такая атмосфера стала для них сюрпризом и повлияла на их действия в завтрашней игре.
– Позвольте поздравить Вас в Турции! После первого матча Вы отметили, что в составе Вашей команды преимущественно воспитанники академии. Является ли это преимуществом для ваших соперников? Как Ваша команда готова к ответному матчу?
– Мы хорошо готовы к завтрашнему поединку. Мы продемонстрировали хорошую игру в первом матче при том, что "Бешикташ" – сильный, хороший клуб. Они провели качественные трансферы, создали сильную европейскую команду, составленную не только из турецких исполнителей. Повторюсь, мы хорошо смотрелись в первом матче и проиграли лишь через несколько отдельных эпизодов, пропустив после пенальти, углового и контратаки. В то же время мы создавали хорошие моменты, чтобы забить больше, поэтому результат мог быть другим. Уверен, что моя команда хорошо готова к завтрашней игре.
Конечно, я понимаю, что атмосфера, давление трибун может сильно повлиять на игру наших игроков. Самыми трудными для нас будут первые 15 минут. Но я верю, что мои игроки завтра проведут хороший матч против сильного соперника.
- Вы очень хорошо знаете турецкий футбол. Кто для Вас фаворит в турецкой Суперлиге?
– Турецкая лига сейчас стала одним из очень важных, сильнейших европейских чемпионатов. Еще когда я здесь работал, турецкая лига входила в топ-шестерку в Европе. Сейчас сюда приглашают опытных, сильных игроков по топ-чемпионатам. И это увеличивает значимость чемпионата, его качество привлекает большое количество болельщиков на трибуны, телевидение.
Но я также считаю, что в Турции больше делать для национальной сборной страны, ведь четыре ведущих клуба имеют очень небольшое количество турецких игроков. Сборная Турции должна быть представлена в финальных частях крупных турниров. Но трудно создать сильную сборную в таких условиях. Я имею право так говорить, ведь я работал здесь в течение шести лет.
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