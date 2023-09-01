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Городов: Тяжело играть два матча подряд, еще и 120 минут в меньшинстве
Днепр-1 остался без группы еврокубков
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Исполняющий обязанности главного тренера "Днепра-1" Валерий Городов прокомментировал итоги
– Большое спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали, а также работникам "Кошицкой футбольной арены". Мы очень расстроены. По матчу скажу, что очень тяжело играть два матча подряд, еще и 120 минут в меньшинстве, но игроки сегодня сделали все возможное.
– Теперь команда вернется в Днепр?
– Это вопрос к руководству клуба.
– На тренировке и на матче был тренер юношеской команды Имад Ашур. Какова его роль в команде?
– Он был помощником тренера.
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