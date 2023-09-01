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Городов: Тяжело играть два матча подряд, еще и 120 минут в меньшинстве

Лига конференций
(1 голосов)

Днепр-1 остался без группы еврокубков

Городов: Тяжело играть два матча подряд, еще и 120 минут в меньшинстве

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Исполняющий обязанности главного тренера "Днепра-1" Валерий Городов прокомментировал итоги матча со "Спартаком" Трнава (1:2) в квалификации Лиги конференций.

– Большое спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали, а также работникам "Кошицкой футбольной арены". Мы очень расстроены. По матчу скажу, что очень тяжело играть два матча подряд, еще и 120 минут в меньшинстве, но игроки сегодня сделали все возможное.

– Теперь команда вернется в Днепр?

– Это вопрос к руководству клуба.

– На тренировке и на матче был тренер юношеской команды Имад Ашур. Какова его роль в команде?

– Он был помощником тренера.

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В статье: Валерий Городов Спартак (Трнава) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (1)
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Sasha555 (Дніпро)
01.09.2023 в 01:38
Что за команда,что пропускает в первые 10мин постояно!!!((((Куевые тренера и игроки тем более!!!(((
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