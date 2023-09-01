Городов: Тяжело играть два матча подряд, еще и 120 минут в меньшинстве

Исполняющий обязанности главного тренера "Днепра-1" Валерий Городов прокомментировал итоги матча со "Спартаком" Трнава (1:2 ) в квалификации Лиги конференций.

– Большое спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали, а также работникам "Кошицкой футбольной арены". Мы очень расстроены. По матчу скажу, что очень тяжело играть два матча подряд, еще и 120 минут в меньшинстве, но игроки сегодня сделали все возможное.

– Теперь команда вернется в Днепр?

– Это вопрос к руководству клуба.

– На тренировке и на матче был тренер юношеской команды Имад Ашур. Какова его роль в команде?

– Он был помощником тренера.