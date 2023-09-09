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Алиев - про Динамо: Тренера меняй или не меняй – ничего не изменится

Лига конференций
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Динамо провалило еврокубковый сезон

Алиев - про Динамо: Тренера меняй или не меняй – ничего не изменится

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев прокомментировал неудачное выступление киевлян в нынешнем сезоне еврокубков.

"Смотрел матчи "Динамо" с "Бешикташем". Что можно сказать об игре, когда команда не прошла дальше? В первый раз за 18 лет команда не прошла в еврокубки. Создали уже три еврокубковых турнира. Создадут шесть. Наверное, мы и в шести не будем играть. Как это возможно?

Есть команда – игроки, тренерский штаб, президент клуба, работники. Виновны в вылете все. Не нужно винить футболистов. Кто-то скажет: "Они играют на футбольном поле, а мы здесь работаем". Значит, вы плохо выполняете свою работу, а футболисты не выполняют то, что говорит тренер. Тренер же делает не то, что позволяет добиваться положительного результата.

Игорь Михайлович решит, кого он хочет видеть следующим тренером. Для начала нужно разобраться в структуре команды, в коллективе. Тренера меняй или не меняй – ничего не изменится. Мы можем называть разные имена.

Трансферы Сидорчука и Гармаша? Это их личное решение. Какие-то деньги получил клуб – это тоже хорошо. 32-33 года – еще можно играть и играть", - сказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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