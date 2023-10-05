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Кривенцов: Игроки старались. Но кроме старания нужно показывать и качество
Заря обыграла исландцев, но игра команды оставляла желать лучшего
instagram.com/zoryaluhansk
Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов пообщался с журналистами после
- Сначала, хочу поблагодарить наших Воинов, которые дают нам возможность играть и прославлять Украину на международной арене.
Матч оказался тяжелым, ребят перед игрой предупреждали, что соперник – это одна из самых активных исландских команд. В принципе сегодня все это увидели. Результатом доволен, но по тем решениям, которые игроки принимали непосредственно на поле, еще нужно много поработать.
Впереди еще много серьезных и важных поединков, перед которыми надо исправить все свои ошибки. Победа и 3 очка – это важно, но игрой я не очень доволен.
- На последних минутах "Брейдаблик" начал давить, чтобы попытаться отыграться. Мы же прижались к своим воротам. Может быть, это психология и ребята хотели сохранить положительный результат?
- Скорее всего да, но мы планировали играть в более высокий прессинг, чтобы не подпускать соперника к своим воротам. Так как игроки тактически пытаются перестраиваться по линиям – меня не устраивает, будем много работать над этим. Настроением футболистов доволен, они все старались сделать как можно больше. Но стараться можно, а нужно показывать качество.
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