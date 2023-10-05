  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Кривенцов: Игроки старались. Но кроме старания нужно показывать и качество
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривенцов: Игроки старались. Но кроме старания нужно показывать и качество

Лига конференций
(1 голосов)

Заря обыграла исландцев, но игра команды оставляла желать лучшего

Кривенцов: Игроки старались. Но кроме старания нужно показывать и качество

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов пообщался с журналистами после победного поединка 2-го тура Лиги конференций с "Брейдабликом" (1:0).

- Сначала, хочу поблагодарить наших Воинов, которые дают нам возможность играть и прославлять Украину на международной арене.

Матч оказался тяжелым, ребят перед игрой предупреждали, что соперник – это одна из самых активных исландских команд. В принципе сегодня все это увидели. Результатом доволен, но по тем решениям, которые игроки принимали непосредственно на поле, еще нужно много поработать.

Впереди еще много серьезных и важных поединков, перед которыми надо исправить все свои ошибки. Победа и 3 очка – это важно, но игрой я не очень доволен.

- На последних минутах "Брейдаблик" начал давить, чтобы попытаться отыграться. Мы же прижались к своим воротам. Может быть, это психология и ребята хотели сохранить положительный результат?

- Скорее всего да, но мы планировали играть в более высокий прессинг, чтобы не подпускать соперника к своим воротам. Так как игроки тактически пытаются перестраиваться по линиям – меня не устраивает, будем много работать над этим. Настроением футболистов доволен, они все старались сделать как можно больше. Но стараться можно, а нужно показывать качество.

По теме
yellow-arrow
Владимир Бессонов о Заре: Четыре очка в двух турах – хороший задел в групповом раунде
yellow-arrow
ЛК. Историческая ничья Клаксвика, сенсация в Косово и тяжелое фиаско обидчиков Динамо
yellow-arrow
Заря после победы над Брейдабликом поднялась на второе место в группе ЛК
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Валерий Кривенцов Брейдаблик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Инстаграм Зари

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде