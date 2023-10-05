Кривенцов: Игроки старались. Но кроме старания нужно показывать и качество

Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов пообщался с журналистами после победного поединка 2-го тура Лиги конференций с "Брейдабликом" (1:0).

- Сначала, хочу поблагодарить наших Воинов, которые дают нам возможность играть и прославлять Украину на международной арене.

Матч оказался тяжелым, ребят перед игрой предупреждали, что соперник – это одна из самых активных исландских команд. В принципе сегодня все это увидели. Результатом доволен, но по тем решениям, которые игроки принимали непосредственно на поле, еще нужно много поработать.

Впереди еще много серьезных и важных поединков, перед которыми надо исправить все свои ошибки. Победа и 3 очка – это важно, но игрой я не очень доволен.

- На последних минутах "Брейдаблик" начал давить, чтобы попытаться отыграться. Мы же прижались к своим воротам. Может быть, это психология и ребята хотели сохранить положительный результат?

- Скорее всего да, но мы планировали играть в более высокий прессинг, чтобы не подпускать соперника к своим воротам. Так как игроки тактически пытаются перестраиваться по линиям – меня не устраивает, будем много работать над этим. Настроением футболистов доволен, они все старались сделать как можно больше. Но стараться можно, а нужно показывать качество.