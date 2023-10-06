Горбач: Правый защитник Брейдаблика заходил в центр, и это нас немного сбивало с толку

19-летний форвард "Зари"Игорь Горбач, который забил единственный и победный гол "Брейдаблику"(1:0) в матче 2-го тура Лиги конференций, подвел итог поединка.

"Матч был тяжелый. Очень много потратили сил. Благодарю за поздравление. Я очень рад, что смог забить гол. Победили в столь тяжелом матче. Я думаю, что результатом удовлетворены, но по игре еще есть претензии, особенно во втором тайме.

Мы готовились к тяжелой игре, но по ходу матча у них были перемены. Правый защитник заходил в центр, и это нас немного сбивало с толку. Но мы справлялись с этим. Сразу настраивались на такую игру. На то, что будет бой.

Главное, что мы победили!", – сказал Горбач.